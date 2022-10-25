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رياضة

شاب عربي متّهم بالتخطيط لتفجير ملعب برشلونة خلال الكلاسيكو... وهذا إسمه!

Lebanon 24
25-10-2022 | 11:00
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ذكرت صحيفة AS الإسبانية أنه صدر حكم بالسجن على شاب من أصول عربية في إسبانيا، بعد اتهامه بمهاجمة ملعب "كامب نو" معقل برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد عام 2020.

وصدر الحكم على الشاب محمد ياسين عمراني، المتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، بالسجن لمدة 3 سنوات.
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وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عمراني انتمى لتنظيم "داعش"، وخطط لإفساد مباراة "الكلاسيكو" في 24 تشرين الاول عام 2020، وكان ينوي استخدام طائرة دون طيار لتفجيرها داخل الملعب.

ونوهت إلى أن التفجير كان سيقع بمجرد دخول عمراني أرض الملعب للجلوس على المدرجات، ما يعني وقوع خسائر بشرية، حيث حصل على معلومات عن طريقة التنفيذ بعد التواصل معه عبر الإنترنت.

وبحسب "آس" فإن المتهم اعترف بالذنب خلال الأسئلة التي وجهتها إليه المحكمة، ما جعل القاضي يفرض عليه عقوبة السجن 3 سنوات.

لكن لم يظهر الشخص المتهم في أي مقطع فيديو يثبت الإدلاء بتلك الاعترافات، التي صدر الحكم بموجبها.

وتأتي هذه العقوبة، في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام بأن يصدر حكم بالسجن 9 سنوات على عمراني، بداعي التخطيط لارتكاب جريمة، إلى جانب نشاطه مع منظمة إرهابية.

وبعيدا عن تفاصيل المحاكمة، ذكرت "آس"، أن عمراني غير سلوكه بشكل غريب في مارس 2020، أي قبل نحو 7 أشهر من تخطيطه لتفجير "كامب نو"، موضحة أن تصرفاته أثارت الشكوك.
 
 
(روسيا اليوم)
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