25
o
بيروت
27
o
طرابلس
11
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
19
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
25
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
شاب عربي متّهم بالتخطيط لتفجير ملعب برشلونة خلال الكلاسيكو... وهذا إسمه!
Lebanon 24
25-10-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت صحيفة AS الإسبانية أنه صدر حكم بالسجن على شاب من أصول عربية في إسبانيا، بعد اتهامه بمهاجمة ملعب "كامب نو" معقل برشلونة خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد عام 2020.
وصدر الحكم على الشاب محمد ياسين عمراني، المتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، بالسجن لمدة 3 سنوات.
Advertisement
وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن عمراني انتمى لتنظيم "داعش"، وخطط لإفساد مباراة "الكلاسيكو" في 24 تشرين الاول عام 2020، وكان ينوي استخدام طائرة دون طيار لتفجيرها داخل الملعب.
ونوهت إلى أن التفجير كان سيقع بمجرد دخول عمراني أرض الملعب للجلوس على المدرجات، ما يعني وقوع خسائر بشرية، حيث حصل على معلومات عن طريقة التنفيذ بعد التواصل معه عبر الإنترنت.
وبحسب "آس" فإن المتهم اعترف بالذنب خلال الأسئلة التي وجهتها إليه المحكمة، ما جعل القاضي يفرض عليه عقوبة السجن 3 سنوات.
لكن لم يظهر الشخص المتهم في أي مقطع فيديو يثبت الإدلاء بتلك الاعترافات، التي صدر الحكم بموجبها.
وتأتي هذه العقوبة، في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام بأن يصدر حكم بالسجن 9 سنوات على عمراني، بداعي التخطيط لارتكاب جريمة، إلى جانب نشاطه مع منظمة إرهابية.
وبعيدا عن تفاصيل المحاكمة، ذكرت "آس"، أن عمراني غير سلوكه بشكل غريب في مارس 2020، أي قبل نحو 7 أشهر من تخطيطه لتفجير "كامب نو"، موضحة أن تصرفاته أثارت الشكوك.
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
14:34 | 2022-10-24
24/10/2022 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
سعر البنزين سينخفض غداً أيضاً.. هكذا سيُصبح
15:53 | 2022-10-24
24/10/2022 03:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
15:36 | 2022-10-24
24/10/2022 03:36:38
Lebanon 24
Lebanon 24
وجد محطّم الأضلع وعارياً.. قصّة رامز مخول الذي "ابتلعته" سيول ذوق مصبح
Lebanon 24
وجد محطّم الأضلع وعارياً.. قصّة رامز مخول الذي "ابتلعته" سيول ذوق مصبح
00:30 | 2022-10-25
25/10/2022 12:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
Lebanon 24
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
02:30 | 2022-10-25
25/10/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-10-25
فرصة ثمينة أمام أنشيلوتي لاختبار بدلاء ريال مدريد
05:00 | 2022-10-25
باريس سان جيرمان ينفي عرض مبابي "الخرافي"
04:45 | 2022-10-25
مدرب أستراليا مُحبط: هذا الأمر سيؤثر على اللاعبين في المونديال
04:35 | 2022-10-25
زيدان يأمل أن يسيطر الجانب الرياضي فقط على بطولة كأس العالم
04:11 | 2022-10-25
مشجع أرجنتيني وصل قطر قبل 6 أشهر من مونديال 2022!
02:00 | 2022-10-25
تجريد عداءة روسية من لقبها الأولمبي لعام 2012
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
25/10/2022 20:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
25/10/2022 20:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
25/10/2022 20:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact