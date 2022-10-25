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رياضة
العملة المشفرة.. تسريبات مثيرة حول راتب ميسي
Lebanon 24
25-10-2022
|
23:00
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كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تسريبات مثيرة حول تفاصيل عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي باريس سان جيرمان، الذي وقع له مجانا في صيف 2021 قادما من برشلونة.
فقد أفادت صحيفة "لو باريزيان"، بأن ميسي يتقاضى حوالي 41 مليون يورو بعد الضرائب، بما في ذلك نسبة مدفوعة بالعملات المشفرة "بيتكوين"، خلال الموسم الواحد مع نادي باريس سان جيرمان.
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وأثار وجود بند العملات المشفرة في عقد ميسي مع الفريق الباريسي، حالة كبيرة من الجدل، كونه ليس معتادا أن يتقاضى لاعب كرة قدم جزءا من راتبه بهذه الطريقة.
وبحسب تقارير صحفية مؤخرا، فإن ميسي اقتحم عالم التجارة في العملات المشفرة وأشهرها "بيتكوين".
ولا يعد الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم فحسب، بل وينظر إليه باعتباره مؤسسة اقتصادية متحركة، وحقق العديد من الأرباح المالية وله مشاريع اقتصادية متعددة.
(روسيا اليوم)
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