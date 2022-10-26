جوكوفيتش: "مؤشرات إيجابية" بشأن دخول أستراليا

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أشار الفائز بلقب أستراليا المفتوحة للتنس 9 مرات، نوفاك جوكوفيتش، إلى أن هناك "مؤشرات إيجابية" على إلغاء حظر دخوله أستراليا لمدة 3 أعوام، حتى يتمكن من اللعب في أولى البطولات الأربع الكبرى في كانون الثاني المقبل.وتم ترحيل اللاعب الصربي البالغ من العمر 35 عاما من البلاد في الفترة التي سبقت أستراليا المفتوحة، لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وقال المصنف الأول عالميا سابقا، إنه يأمل أن يسمع قريبا ما إذا كانت محاولته لإلغاء حظر التأشيرة لمدة 3 أعوام من قبل الحكومة قد تكللت بالنجاح.وأبلغ جوكوفيتش موقع "سبورتال" الصربي في مقابلة": "عندما يتعلق الأمر بأستراليا. هناك بعض المؤشرات الإيجابية، لكن بشكل غير رسمي. نحن نتواصل من خلال الممثل القانوني لي في أستراليا. في الواقع إنهم يتواصلون مع السلطات المسؤولة عن قضيتي".وأضاف: "أتمنى الحصول على إجابة في الأسابيع القليلة المقبلة، مهما كانت هذه الإجابة، لكنني بالطبع آمل في الحصول على إجابة إيجابية، حتى يكون لدي الوقت الكافي للاستعداد لبداية الموسم، إذا كانت هذه البداية ستكون في أستراليا".