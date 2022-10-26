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رياضة
كورتوا بعد هزيمة ريال مدريد أمام لايبزيغ: كنا نائمين
Lebanon 24
26-10-2022
|
05:00
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انتقد حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا أداء فريقه أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، واستخدم كلمة "نائمين" لوصف حال الفريق الملكي.
وتلقى ريال مدريد أول خسارة له هذا الموسم، حيث هزم بنتيجة 2-3 على يد مضيفه لايبزيغ في المرحلة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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وبعد ضمان حامل اللقب التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، أراح المدير الفني كارلو أنشيلوتي العديد من لاعبيه، ليفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة.
وكانت المباراة هي الثانية لكورتوا بعد عودته من الإصابة بعرق النسا، ولم يكن حارس المرمى البلجيكي سعيدا بما قدمه زملاؤه في ألمانيا.
وكانت هذه تصريحات كوروتوا لصحيفة "إلموندو ديبورتيفو":
- "اليوم لم نكن جيدين على الإطلاق وأعتقد أننا نفتقر إلى أشياء كثيرة".
- "كنا نائمين. لعبنا من دون قوة ولا شراسة".
- "بصفتي حارس مرمى، لاحظت أننا فقدنا الكثير من الثنائيات وهذا لا يمكن أن يحدث. لا يمكن أن يكونوا قد سجلوا هدفين من ضربتين ركنيتين وهذا شيء نحتاج إلى تحسينه".
- "المدرب حذرنا بالفعل وكنت خائفا. لم نكن في المباراة وخسرنا الكرات وهذا بسبب غياب قوّتنا".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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