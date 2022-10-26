كورتوا بعد هزيمة ريال مدريد أمام لايبزيغ: كنا نائمين

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انتقد حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا أداء فريقه أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، واستخدم كلمة "نائمين" لوصف حال الفريق الملكي.وتلقى ريال مدريد أول خسارة له هذا الموسم، حيث هزم بنتيجة 2-3 على يد مضيفه لايبزيغ في المرحلة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وبعد ضمان حامل اللقب التأهل إلى دور الـ16 في الجولة الماضية، أراح المدير الفني كارلو أنشيلوتي العديد من لاعبيه، ليفرض صاحب الأرض سيطرته على المباراة.وكانت المباراة هي الثانية لكورتوا بعد عودته من الإصابة بعرق النسا، ولم يكن حارس المرمى البلجيكي سعيدا بما قدمه زملاؤه في ألمانيا.