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رياضة

جماهير "باريس سان جيرمان" تدعم فلسطين أمام فريق إسرائيلي (صور وفيديو)

Lebanon 24
26-10-2022 | 11:00
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شهدت مباراة باريس سان جيرمان مع مكابي حيفا الإسرائيلي، ضمن الجولة الـ5 من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع مشجعي الفريق الباريسي، لافتات داعمة للقضية الفلسطينية.

وأكدت صحيفة leparisien الفرنسية أن مشجعي الفريق الفرنسي رفعوا الأعلام الفلسطينية بالتزامن مع دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب.
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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن "ألتراس باريس" رفعت لافتات أخرى في استراحة ما بين الشوطين وفي الشوط الثاني، كتب عليها: "غزة موجودة، غزة تقاوم، فلسطين حرة".

وحظيت هذه اللافتات بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شاركوا في نشر هذه الصور عبر حساباتهم الشخصية.

وألحق سان جيرمان هزيمة ساحقة بضيفه الإسرائيلي (7-2) على ملعب "حديقة الأمراء".
 
 
 
 
 
 
(روسيا اليوم)
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