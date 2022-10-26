جماهير "باريس سان جيرمان" تدعم فلسطين أمام فريق إسرائيلي (صور وفيديو)

جمهور باريس سان جيرمان واكشن تاريخي عن فلسطين امام مكابي حيفا الكيان الصهيونى جمهور باريس عمل ملحمه عظيمه في حب القضية الفلسطينية 👏🇵🇸✌️❤️
pic.twitter.com/tfaX13bBJX
— ORTEGA كريم (@OLd_schoolll) October 25, 2022
جمهور باريس سان جيرمان واكشن تاريخي عن فلسطين امام مكابي حيفا الكيان الصهيونى جمهور باريس عمل ملحمه عظيمه في حب القضية الفلسطينية 👏🇵🇸✌️❤️
جمهور باريس سان جيرمان كان عظيم جدا النهاردة عملوا دعم كبير للقضية الفلسطينية
رفعوا اعلام ورسائل كتير جدا لفلسطين
وقالوا هتاف فلسطين فلسطين 🇵🇸❤️👏
ورساله قويه
Gaza existe, Gaza résiste, Free Palestine
غزة موجودة ، غزة تتواجد ، فلسطين حرة ✌️🇵🇸❤️
تحيه كبيره وعظيم ليهم 👏❤️ pic.twitter.com/OeVef7zxTA
— ORTEGA كريم (@OLd_schoolll) October 25, 2022
جمهور باريس سان جيرمان كان عظيم جدا النهاردة عملوا دعم كبير للقضية الفلسطينية
رفعوا اعلام ورسائل كتير جدا لفلسطين
وقالوا هتاف فلسطين فلسطين 🇵🇸❤️👏
ورساله قويه
Gaza existe, Gaza résiste, Free Palestine
غزة موجودة ، غزة تتواجد ، فلسطين حرة ✌️🇵🇸❤️
تحيه كبيره وعظيم ليهم 👏❤️ pic.twitter.com/OeVef7zxTA