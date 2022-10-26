ريال مدريد يعادل رقمه السلبي في دوري الأبطال

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تعثر ريال مدريد أمام نظيره لايبزيغ الألماني 2-3 ليتلقى "المرينغي" الهزيمة الأولى هذا الموسم في مختلف المسابقات، ضمن منافسات الجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد تلقى الهزيمة الرابعة له في دوري الأبطال خلال عام 2022، وهو ما حدث عام 2001، إذ تلقى الفريق عدد هزائم أكبر (5 مباريات).وأضافت الشبكة: "عادل ريال مدريد رقمه السلبي في العدد الهزائم (4 مباريات) التي تلقاها في أعوام 2000 و2008 و2020".وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 10 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما رفع لايبزيج رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.ويأتي شاختار دونيتسك وسيلتك في المركزين الثالث والرابع برصيد 6 و2 على التوالي.