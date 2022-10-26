لحضور كأس العالم في قطر.. كم ستتقاضى لميس والسلطانة هيام؟

كشفت صحيفة تركية "A Haber" تلقي عدد من نجوم الفن الأتراك، عروضاً لحضور فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022.



ووفقا للصحيفة، فإن المحادثات شملت النجمتين التركيتين توبا بويوكستون "المعروفة باسم لميس في مسلسل سنوات الضياع" ومريم أوزرلي "التي تعرف باسم السلطانة هيام في مسلسل حريم السلطان".

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وبحسب الصحيفة، فقد عُرض على كل واحدة منهما 500 ألف دولار، لحضور الحدث والظهور في مؤسسات قطرية مواكبة للحدث الذي سيشاهده العالم أجمع.



وأكدت مصادر الصحيفة أن اختيار توبا وميريم، جاء بسبب ما تتمتعان به من شهرة واسعة في العالم العربي.



يذكر أن قطر قد دعت مختلف الفنانين والحرفيين والمغنين والممثلين من جميع أنحاء العالم لعرض مواهبهم خلال بطولة كأس العالم التي ستقام في الفترة من الـ21 من تشرين الثاني إلى الـ18 من كانون الاول، من أجل تقديم تجربة ثقافية وفنية وترفيهية غامرة للمشجعين.