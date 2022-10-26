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رياضة

بطاقات حمراء بالجملة.. مباراة كرة قدم تتحول إلى ساحة ملاكمة (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2022 | 08:18
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سادت حالة من الفوضى خلال مباراة ديربي شمال ويلز لكرة القدم، حيث تبادل اللاعبون من فريقي رايل وبانغور اللكمات خلال مشاجرة جماعية مروعة.
وانتهت المباراة بفوز رايل على بانغور 2-1، لكن النتيجة طغت عليها المشاكل التي اندلعت في الدقيقة 94.
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عندما بدأت المشاجرة لحظة اعترض مدافع فريق بانغور شون لوك، على ركلة ركنية احتسبها الحكم للفريق الخصم، ليحتدم الحديث ويتطور الأمر إلى تبادل اللكمات.


ما اضطر حكم المباراة، إلى طرد 7 لاعبين، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجوههم، عقب دخولهم في عراك عنيف.
ليقوم الحكم بإيقاف المباراة، وتعهد اتحاد كرة القدم في ويلز التحقيق في الحادث.
المصدر: روسيا اليوم
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