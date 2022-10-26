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رياضة

منع لاعب روسي من دخول رومانيا بسبب الجنسية

Lebanon 24
26-10-2022 | 23:00
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أعلن الموقع الرسمي لنادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم للصالات، حرمان لاعبه الدولي الروسي إيفان تشيشكالا، من خوض مباراة في رومانيا ضمن دوري أبطال أوروبا، بسبب مشاكل تتعلق بالجنسية.

يلعب إيفان تشيشكالا مع فريق بنفيكا منذ آب 2020، وأحرز 30 هدفا بقميصه خلال 37 مباراة في الموسم (2021-2022)، ومدد عقده في 24 أيار الماضي، مع الفريق البرتغالي حتى عام 2025.
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وحظرت بولندا دخول الروسي محمد-شابي سليمانوف للمشاركة في مباراة كأس المؤتمر الأوروبي مع فريقه هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي ضد نادي ليخب وزنان البولندي (0-0)، يوم الخميس 6 تشرين الأول الجاري.

ونقل موقع "تشمبيونات" الرياضي الروسي، عن الخدمة الصحفية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) توضيحات جاء فيها: "جميع متطلبات السفر، بما في ذلك طلبات التأشيرة، تقع على عاتق الفرق المشاركة".
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