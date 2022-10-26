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رياضة

بايرن يعمق جراح برشلونة وأتلتيكو مدريد يودّع دوري الأبطال

Lebanon 24
26-10-2022 | 23:06
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ودع فريق برشلونة الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا، للمرة الثانية على التوالي، وعاد للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي 2022-23، بعد فوز إنتر ميلان الإيطالي على فيكتوريا بلزن التشيكي وخسارة البلوغرانا أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-0، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.
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ودخل برشلونة مواجهة العملاق البافاري وهو يعلم مصيره بعد أن تفوق إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0 لحساب المجموعة ذاتها.

وجاءت ثلاثية بايرن ميونيخ عبر السنغالي ساديو ماني في الدقيقة (10) والكاميروني إيريك تشوبو موتينغ في الدقيقة (31) والفرنسي بنجامان بافارد في الدقيقة (90+5).
 

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2022-23، برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد برشلونة عند 4 نقاط في المركز الثالث.
 

إنتر ميلان يتأهل إلى دور الـ 16 بفوزه على فكتوريا بلزن
 
 
 وعلى ملعب "جيوزيبي مياتزا" انتصر إنتر ميلان على فكتوريا بلزن التشيكي برباعية نظيفة ليضمن صعوده إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسجّل أهداف إنتر ميلان كلا من المهاجم البوسني إيدين دزيكو في الدقيقتين (42 و66) وصانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتريان في الدقيقة (35) والبديل البلجيكي العائد من الإصابة روميلو لوكاكو في الدقيقة (87).

ورفع "النيراتزوري" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بينما بقي فيكتوريا بلزن في المركز الأخبر من دون نقاط بعد تلقيه الخسارة الخامسة في البطولة.
 
 
أتليتكو مدريد يودع بطولة الأبطال بعد التعادل مع باير ليفركوزن
 
 
 ولحساب المجموعة الثانية، ودع أتليتكو مدريد الإسباني، بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعد التعادل مع ضيفه باير ليفركوزن الألماني، بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتقدم ليفركوزن بالهدف الأول في الدقيقة (9) عن طريق موسى ديابي، وأدرك أتليتكو التعادل في الدقيقة (22) عن طريق يانيك كاراسكو، وعاد ليفركوزن وتقدم بالهدف الثاني في الدقيقة (29) عن طريق كالوم هودسون أودوي، وأدرك رودريغو دي بول التعادل لأتليتكو في الدقيقة (50)، وفي الوقت بدل الضائع أهدر أتليتكو ركلة جزاء بعد أن تصدى حارس ليفركوزن لوكاس هراديكي للركلة التي سددها كاراسكو.

وبهذا التعادل، حافظ أتليتكو مدريد، على المركز الثالث في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن باير ليفركوزن متذيل ترتيب المجموعة، وانحصرت بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي 2022-23 بين الفريق.
 
 
المصدر: winwin

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