قطر تلغي إلزامية إجراء اختبار كورونا لمشجعي كأس العالم







وذكرت وزارة الصحة القطرية أن هذا الإجراء تم اتخاذه "في ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر".

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كما أشارت إلى أنه سيتعين على المواطنين والمقيمين والزائرين في قطر "اتباع الإجراءات الاحترازية القياسية للحد من مخاطر الإصابة بكوفيد-19، والتي تتمثل في تلقي كافة جرعات التطعيم ضد الفيروس، واتباع إرشادات نظافة اليدين المعتادة، وإجراء الفحص اللازم عند ظهور أعراض الإصابة بكوفيد-19، مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي". أعلنت وزارة الصحة القطرية إلغاء شرط تقديم نتيجة سلبية لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل السفر إلى البلد الذي يستضيف كأس العالم المقرر انطلاقه الشهر المقبل.وذكرت وزارة الصحة القطرية أن هذا الإجراء تم اتخاذه "في ظل استمرار انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم وفي دولة قطر".كما أشارت إلى أنه سيتعين على المواطنين والمقيمين والزائرين في قطر "اتباع الإجراءات الاحترازية القياسية للحد من مخاطر الإصابة بكوفيد-19، والتي تتمثل في تلقي كافة جرعات التطعيم ضد الفيروس، واتباع إرشادات نظافة اليدين المعتادة، وإجراء الفحص اللازم عند ظهور أعراض الإصابة بكوفيد-19، مع الحرص على اتباع نمط حياة صحي".



ويلغي هذا القرار الجديد، القرار السابق الذي تم اتخاذه في نهاية شهر أيلول الماضي، والذي نص على أنه يتعين على الحاضرين لكأس العالم في تشرين الثاني المقبل تقديم نتيجة اختبار (PCR) سلبي صادر من بلد المغادرة، وتم إجراؤه قبل 48 ساعة على الأقل قبل دخول قطر، سواء كان قد تم تطعيمهم أم لا.