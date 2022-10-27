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رياضة

منتخب عربي مهدد بالاستبعاد من كأس العالم قطر 2022!

Lebanon 24
27-10-2022 | 02:00
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وجّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تهديداً بإيقاف نظيره التونسي للعبة وبتجميد نشاط المنتخبات الوطنية والأندية التونسية، وحرمانها من أي مشاركة دولية أو قارية ومنع جميع الاتحادات الوطنية الأخرى من التعامل مع تونس، إذا ثبت التدخل الحكومي في عمل اتحاد الكرة التونسي.
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ويأتي التحذير قبل ثلاثة أسابيع من مشاركة منتخب تونس في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
 
وطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم، من الهيكل المشرف على اللعبة في تونس، توضيحات بشأن تصريحات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وما فهم منها أنها "محاولات للتدخل في عمل الاتحاد وعدم احترام استقلاليته والتهديد بحل مجلس إدارة الاتحاد".
 
كما طلب "الفيفا" تفسيرات عن كل ما يحصل وتفاصيل إضافية حتى يتسنى له تقييم الوضع بشكل كامل، وذلك في أمد أقصاه يوم الجمعة 28 تشرين الثاني، بحسب ما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.

وسبق لاتحاد الكرة التونسي، أن تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تشرين الأول 2021، يتضمن تهديداً بـتجميد أنشطة كرة القدم التونسية، على خلفية قرارات سابقة لوزير الرياضة التونسي كمال دقيش، الذي كان يرغب في حل الاتحاد التونسي للعبة بسبب أزمة تجميد أنشطة نادي هلال الشابة، وهو الأمر الذي دفع "فيفا" إلى تحذير تونس آنذاك من أي تدخل حكومي في شؤون الأندية والاتحادات الكروية.
 
  
يذكر أن عقوبة الإيقاف في حال صدورها ستمنع تونس من المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، وتمنع الأندية بصفة فورية من المشاركة في كل المسابقات الأفريقية ويتعلق الأمر بكل من الترجي والنادي الإفريقي والاتحاد المنستيري والنجم الساحلي.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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