إيطاليا تطلب المشاركة في "مونديال قطر" بدلاً من إيران

طالب السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة، مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق رسمياً الشهر المقبل.



ورغم فشل إيطاليا في التأهل لمونديال قطر، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق، إلا أنه طلب المشاركة بدلا من منتخب إيران في كأس العالم.

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وكشفت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، أن السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة تواصل مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بحث إمكانية استبعاد منتخب إيران من كأس العالم القادم، والمشاركة بدلا منه في البطولة الكبرى.



واستند السفير الإيطالي في مطالبته باستبعاد إيران من كأس العالم، بسبب موقف دولة إيران الداعم لروسيا في الحرب على أوكرانيا.





ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم والتي تضم منتخبات الولايات المتحدة وويلز وإنجلترا.

المصدر: win win