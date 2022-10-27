Advertisement

رياضة

إيطاليا تطلب المشاركة في "مونديال قطر" بدلاً من إيران

Lebanon 24
27-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1004535-638024509043456298.jpg
Doc-P-1004535-638024509043456298.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة، مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تنطلق رسمياً الشهر المقبل.

ورغم فشل إيطاليا في التأهل لمونديال قطر، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق، إلا أنه طلب المشاركة بدلا من منتخب إيران في كأس العالم.
Advertisement

وكشفت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، أن السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة تواصل مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل بحث إمكانية استبعاد منتخب إيران من كأس العالم القادم، والمشاركة بدلا منه في البطولة الكبرى.

واستند السفير الإيطالي في مطالبته باستبعاد إيران من كأس العالم، بسبب موقف دولة إيران الداعم لروسيا في الحرب على أوكرانيا.

 
ويتواجد منتخب إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم والتي تضم منتخبات الولايات المتحدة وويلز وإنجلترا.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2022-10-27
04:27 | 2022-10-27
04:07 | 2022-10-27
02:00 | 2022-10-27
23:34 | 2022-10-26
23:06 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website