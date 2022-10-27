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رياضة

مفاجأة.. كوتينيو خارج حسابات البرازيل في كأس العالم 2022!

Lebanon 24
27-10-2022 | 08:00
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تقلّصت حظوظ البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب الوسط الهجومي لنادي أستون فيلا الإنجليزي، في المشاركة مع بلاده بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب تراجع مستواه وعدم قدرته على تقديم أفضل ما لديه.

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وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي تيتي، المدير الفني لمنتخب السامبا، استبعد كوتينيو من حساباته، بعد ابتعاد نجم أستون فيلا عن تقديم المستويات المأمولة منه رفقة ناديه هذا الموسم 2022-23.

وأشارت الصحيفة إلى أن تيتي بدأ في إعداد بديل للاعب كوتينيو من أجل المشاركة في كأس العالم؛ حيث انحصر تفكير المدرب البرازيلي بين إيفرتون ريبيرو، لاعب فلامنغو البرازيلي، وروبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول الإنجليزي.

وتعرض كوتينيو لضربة كبيرة، بعد رحيل ستيفن جيرارد عن تدريب أستون فيلا، خاصة أن جيرارد كان يُعد واحدًا من أبرز داعمي اللاعب البرازيلي داخل قلعة "الفيلانز"، لكن إدارة النادي رأت ضرورة تغيير المدرب، وتعاقدت مع الإسباني أوناي إيمري، الذي كان يتولى المسؤولية الفنية لنادي فياريال الإسباني قبل أن يقدم استقالته مؤخرًا.

وكان أستون فيلا قد دفع لصالح برشلونة الإسباني 20 مليون يورو، من أجل تحويل بند استعارة كوتينيو إلى شراء نهائي، ليصبح النجم البرازيلي لاعبًا في الفريق الإنجليزي بصفة دائمة.


يُذكر أن البرازيل ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022 من المجموعة السابعة، التي تضم أيضًا سويسرا وصربيا والكاميرون.
المصدر: وكالات

رياضة

كأس العالم2022

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