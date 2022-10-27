مبابي يقود التشكيل الأغلى في مونديال قطر 2022

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، التشكيل الأغلى من حيث القيمة السوقية في بطولة كأس العالم 2022 المزمع إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 تشرين الثاني إلى 18 كانون الأول القادمين.

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وجاءت صدارة مبابي للقائمة بقيمة سوقية تصل إلى 160 مليون يورو، في حين جاء بالمركز الثاني البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني بقيمة سوقية وصلت إلى 120 مليون يورو.





وحل ثالثا الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام ومواطنه فيل فودين متوسط ميدان مانشستر سيتي والإسباني بيدري متوسط ميدان برشلونة بقيمة سوقية وصلت إلى 90 مليون يورو.



وغاب النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن قائمة الـ 11 لاعبًا التي شهدت حضور 3 لاعبين إنجليز ولاعبين من البرازيل ولاعب من دول بلجيكا، وهولندا، وكندا، والبرتغال، وإسبانيا، وفرنسا.



وهنا ترتيب التشكيل الأغلى عالميا تصاعديا:

11. 60 مليون يورو البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني



10. 70 مليون يورو الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ الألماني



9. 70 مليون يورو الكندي ألفونسو ديفيس ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني



8. 75 مليون يورو البرتغالي روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.



7. 75 مليون يورو البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي



6. 80 مليون يورو الإنجليزي ترنت ألكساندر-أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي



5. 90 مليون يورو الإنجليزي فيل فودين متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي



4. 90 مليون يورو الإسباني بيدري متوسط ميدان برشلونة الإسباني



3. 90 مليون يورو الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي



2. 120 مليون يورو البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني



1. 160 مليون يورو الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي 11. 60 مليون يورو البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني10. 70 مليون يورو الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونيخ الألماني9. 70 مليون يورو الكندي ألفونسو ديفيس ظهير أيسر بايرن ميونيخ الألماني8. 75 مليون يورو البرتغالي روبين دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.7. 75 مليون يورو البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد الإنجليزي6. 80 مليون يورو الإنجليزي ترنت ألكساندر-أرنولد ظهير أيمن ليفربول الإنجليزي5. 90 مليون يورو الإنجليزي فيل فودين متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي4. 90 مليون يورو الإسباني بيدري متوسط ميدان برشلونة الإسباني3. 90 مليون يورو الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي2. 120 مليون يورو البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني1. 160 مليون يورو الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي

المصدر: win win