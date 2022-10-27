رقم مميز بانتظار مدرب بلجيكا في كأس العالم 2022

يسجل الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا رقمًا قياسيًا، في كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر، خلال الفترة الممتدة من 20 تشرين الثاني وحتى 18 كانون الأول، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.



Advertisement ويعتبر المدرب الذي تولى تدريب منتخب بلجيكا صيف عام 2016، أحد المدربين الذين قضوا أطول وقت عمل بين المدربين الذين وصلوا مع المنتخبات 32 إلى كأس العالم 2022.





وقاد مارتينيز، منتخب بلجيكا للتألق في فترة قيادته للمنتخب، وحصل معهم على المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنتيجة (2-0). ويعتبر المدرب الذي تولى تدريب منتخب بلجيكا صيف عام 2016، أحد المدربين الذين قضوا أطول وقت عمل بين المدربين الذين وصلوا مع المنتخبات 32 إلى كأس العالم 2022.وقاد مارتينيز، منتخب بلجيكا للتألق في فترة قيادته للمنتخب، وحصل معهم على المركز الثالث في كأس العالم 2018، بعد الفوز على منتخب إنجلترا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بنتيجة (2-0).

كما يعتبر الإسباني من المدربين الأجانب الذين حققوا إنجازات في بطولات كأس العالم، مع منتخب غير منتخب بلادهم، بعد حصوله على المركز الثالث مع منتخب بلجيكا في كأس العالم 2018، وسبقه الإنجليزي جورج راينور، الذي قاد منتخب السويد إلى نهائي كأس العالم 1958، وخسر النهائي أمام البرازيل بنتيجة (2-5)، كما حصل مع السويد على المركز الثالث في كأس العالم 1950.





كما سبق مارتينيز، النمساوي إرنست هابيل، مدرب منتخب هولندا، والذي وصل معهم إلى نهائي كأس العالم 1978، وخسروا أمام منتخب الأرجنتين في النهائي (1-3)، وحصل البرازيلي أوتو غلوريا مع منتخب البرتغال على المركز الثالث في كأس العالم 1966، والاسكتلندي روبرت ميلار، مدرب أمريكا الذي احتل المركز الثالث في كأس العالم 1930.



ويأمل المدرب السابق لإيفرتون الإنجليزي، بقيادة منتخب بلجيكا إلى نهائي كأس العالم 2022، حيث أوقعت قرعة مونديال 2022، منتخب بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كندا وكوراتيا والمغرب.

المصدر: win win