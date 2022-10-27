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رياضة

إليكم موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا... وهذه الفرق المتأهلة

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 7 تشرين الثاني، يليها إجراء قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي  في الحفل المقرر إقامته بمدينة نيون السويسرية.
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الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من التشامبيونزليغ:

نابولي، إنتر ميلان(إيطاليا)، ليفربول، تشيلسي، مانشستر سيتي(إنجلترا)، كلوب بروغ (بلجيكا)، بورتو، بنفيكا(البرتغال)، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، ريال مدريد (إسبانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا).

فيما لم تحسم هوية متصدر ووصيف المجموعة الرابعة، ووصيف كل من المجموعتين الخامسة والسادسة.

 
(روسيا اليوم)
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