صلاح في الصدارة... إليكم ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد نهاية الجولة الخامسة

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يتصدر النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر ليقود "الريدز" للفوز على أياكس أمستردام (3-0) في معقله ملعب "يوهان كرويف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى.ويتقاسم اللاعب المصري صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، برصيد 6 أهداف لكل منهما.أما في وصافة الترتيب، فيأتي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، برصيد 5 أهداف.وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:محمد صلاح (ليفربول): 6كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 5ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4ليروي ساني (بايرن ميونيخ): 4بلينغهام (بروسيا دورتموند): 4جيوفاني سيميوني (نابولي): 4تيريمي (بورتو): 4راسبادوري (نابولي): 4