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رياضة
محمد صلاح يحطم رقمًا آخر لدروغبا
Lebanon 24
27-10-2022
|
16:00
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حطم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، رقمًا إفريقيًّا جديدًا خلال مباراته أمام أياكس أمستردام الهولندي، مساء أمس الأربعاء، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وأحرز محمد صلاح هدف التقدم "للريدز" في مرمى أياكس (3-0) وصنع آخر لزميله، هارفي إليوت، على ملعب "يوهان كرويف".
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ووصل النجم المصري إلى هدفه رقم 51 في كافة البطولات الأوروبية متجاوزًا بفارق هدف إنجاز المهاجم الإيفواري المعتزل ديديه دروغبا.
وكان محمد صلاح قد حطم رقم دروغبا، في منتصف شهر تشرين الأول الماضي خلال مباراته أمام غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، وأصبح أفضل هداف إفريقي في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 46 هدفا مقابل 44 هدفا للفيل الإيفواري.
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