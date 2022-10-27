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رياضة
المصائب لا تأتي فرادى.. أزمة جديدة تلاحق رونالدو!
Lebanon 24
27-10-2022
|
23:00
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يواجه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أزمة جديدة بعد مشاكله الأخيرة مع فريقه مانشستر يونايتد، على خلفية مباراته أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأفادت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، بأن رونالدو تورط مع يوفنتوس في اتفاق غير موثق بالحصول على نحو 20 مليون يورو مقابل تنازله ورقيا عن جزء من راتبه، الأمر الذي لم تخطر به الجهات التي تسن اللوائح في إيطاليا.
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ووفقا لتقرير نشرته الصحيفة، يوم الأربعاء، فقد وجد المحققون في إيطاليا "وثيقة سرية" موقعة بين فريق يوفنتوس والنجم البرتغالي، وعد فيها النادي الإيطالي مهاجمه السابق بـ20 مليون يورو، على الرغم من الإعلان عن تعديلات في الراتب خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
وأشار التقرير إلى أن فريق يوفنتوس سيخضع للتحقيق بسبب هذه الوثيقة، مع وجود شبهات بتزوير من قبل "البيانكونيري" في ميزانياته لسنوات 2019 و2020 و2021، على أن يكون الرئيس، أندريا أنيلي، ونائب الرئيس، بافيل نيدفيد، قيد التحقيق أيضا بسبب هذه القضية الكبيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن فريق التحقيق توصل إلى أن يوفنتوس فعل هذا مع عدد كبير من لاعبي يوفنتوس، وما قيل حول تخلي لاعبي يوفنتوس عن رواتب 4 أشهر من أجل تداعيات فيروس كورونا، لم يكن إلا "مسرحية" بين النادي واللاعبين، وهو ما يحاول فريق التحقيق الوصول إلى كافة الإثباتات المتعلقة به.
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