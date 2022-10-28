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رياضة
هكذا سيستفيد "ريال مدريد" من خروج برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية
Lebanon 24
28-10-2022
|
05:00
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كشفت تقارير صحافية أن ريال مدريد الإسباني سيستفيد مادياً من خروج مواطنيه برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية من دوري أبطال أوروبا.
وبات الفريق الملكي ممثل إسبانيا الوحيد في المسابقة الأوروبية الأم، مما يعني أنه سيحصل على حصة كاملة من الأموال التي يتلقاها التلفزيون الإسباني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
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ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فإن ريال مدريد سيجني ما لا يقل عن 8.6 مليون يورو إضافية، وفي حالة وصول بطل أوروبا إلى نهائي المسابقة، يمكن أن يزيد ذلك المبلغ إلى 11.7 مليون يورو.
وودع برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية دوري الأبطال، الأربعاء، بعد نتائج مخيبة في دوري المجموعات، بينما صمن ريال مدريد التأهل إلى دور الـ16 من الجولة الرابعة.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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