تحضيرات منتخب الطائرة للسيدات لبطولة غرب آسيا في الاردن

يشارك منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة في بطولة غرب آسيا التي تقام في العاصمة الأردنية عمان في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.

وتتواصل التحضيرات الفنية المكثفة لمنتخب الأرز للاستحقاق الاقليمي الكبير، وبصورة شبه يومية تحت اشراف المدربين الوطنيين ايلي النار وجوني اللقيس.

ويعول المنتخب على تحقيق نتيجة جيدة في البطولة والصعود الى منصة التتويج بفضل الخامات الواعدة للاعبات منتخب لبنان ومستواهن الرفيع.

وسيخوض منتخب لبنان ثلاث مباريات مع نظيره الأردني، الذي يعسكر في لبنان، ضمن استعدادات المنتخبين للبطولة الاقليمية.

وستقام المباريات الثلاث على ملعب نادي الشباب البترون وفق البرنامج التالي:

-السبت 29 تشرين الاول(الساعة 7 مساء)، الاحد 30 تشرين الاول(الساعة 8 مساء) والاثنين 31 تشرين الاول(الساعة 9 مساء).

وفي ما يلي اسماء البعثة اللبنانية التي ستغادر في منتصف الشهر المقبل الى الأردن:

المهندس علي خليفة رئيسا، الدكتور ايلي موسى اداريا، جوني اللقيس وايلي النار مدربين، جون ابو جودة احصائيا.

واللاعبات: ميرا عدرا(كابتن المنتخب)، سارة عكاري، آيا ماريا مطر، ليا شبيب، ميرنا شيخو، ياسمين تامر، ريم العلي، اندريا ابي صعب، مارييللا جريدي، ايما صفا، كارين مكرزل وسيلين بشعلاني.

وتواكب اللجنة الخماسية المكلفة تسيير شؤون الاتحاد، المؤلفة من الرئيس ميشال ابي رميا والمقرر وليد القاصوف وامين الصندوق المهندس علي خليفة والعضوين علي ابو علي واسعد النخل، تحضيرات المنتخب اللبناني يوميا عبر تأمين كل المستلزمات والتسهيلات بتصرفه للوصول الى جهوزية كاملة بهدف المنافسة على لقب بطولة غرب آسيا.