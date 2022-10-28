أجمل لاعبة في العالم تأمل في الحصول على مساعدة نيمار

كشفت آنا ماريا ماركوفيتش، لاعبة غراسهوبرز السويسري لكرة القدم، والمصنفة كأجمل لاعبة في العالم، أنها تبادلت رسائل خاصة مع البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان.



وحظيت نجمة المنتخب الكرواتي البالغة 22 عاما، بشهرة واسعة خلال الأشهر الأخيرة بفضل مظهرها الجميل المذهل، ويتابعها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" أكثر من مليون متابع.

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لكن آنا ماريا ماركوفيتش لا تهدف إلى الترويج لنفسها فحسب، بل تهدف إلى مساعدة زميلاتها لاعبات كرة القدم، وتريد من نيمار، وهو أحد الوجوه المشهورة التي اتصلت بها، أن يساعدها في ذلك.





واعترفت ماركوفيتش خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج min20، بأنها تواصلت مع البرازيلي نيمار وأرسلت إليه عدة رسائل عبر خاصية الرسائل الخاصة على "تويتر"، من أجل مساعدتها في قضية تتعلق بكرة القدم النسائية.



وقالت ماركوفيتش: "أنا على تواصل مع لاعبي كرة القدم الرجال، لأننا نقوم بالمهنة نفسها، سواء من زملائها في نادي غراسهوبرز، أو اللاعبين الدوليين".



وأضافت: "أتواصل معهم بشكل دائم، ولكن للحديث عن كرة القدم فقط، نيمار لاعب كرة قدم رائع للغاية، وآمل أن أتمكن من إقناعه بدعم كرة القدم النسائية".







وتسعى ماركوفيتش إلى المساواة لأنها تعتقد أن لاعبات كرة القدم يتعرضن للتمييز على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الرجال.

وتابعت قائلة: "على سبيل المثال، عندما أرتدي البيكيني على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عندما يظهر إرلينغ هالاند في سروال السباحة الخاص به.. من المؤكد أن إيرلينغ لا يحصل على نفس التعليقات الجنسية".

وعلقت:"يتحدث الرجال دائما عن مواقف الشرف، ولكن سيكون من المشرف حقا أن يقفوا وراءنا في مثل هذه المواقف".



وسبق أن صرحت ماركوفيتش بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، هو لاعبها المفضل، إلى جانب مواطنها الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.