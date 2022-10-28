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رياضة

لاعب أرسنال المُعار يتعرض للطعن في إيطاليا.. وهذه حالته الصحية

Lebanon 24
28-10-2022 | 08:04
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أعلن المستشفى، الذي يعالج فيه بابلو ماري لاعب فريق مونزا الإيطالي لكرة القدم المعار من أرسنال الإنجليزي، إن ماري سيخضع لعملية جراحية اليوم الجمعة، بعد تعرضه للطعن مع 5 أشخاص آخرين خلال هجوم وقع في مركز تجاري ببلدة أساغو على مشارف ميلانو.
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وقالت شرطة كاربينيري الإيطالية إن شخصا من بوليفيا (47 عاما) يعمل في المتجر توفي بسبب الهجوم وأصيب موظف اخر بالإضافة إلى 4 عملاء بينهم ماري.

وتم اعتقال مشتبه به (46 عاما)، بينما لا تزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.


وقالت الشرطة في وقت لاحق إن المشتبه به يعاني من مشكلات نفسية وإنه تحت الحراسة في قسم الأمراض النفسية.

وذكر مستشفى نيغواردا في ميلانو، الجمعة، أن حالة ماري مستقرة نتيجة عدم تعرضه لجروح عميقة في الظهر خلال الهجوم.

وأضاف في بيان أن ماري وصل "وهو مستيقظ وفي كامل وعيه" وإنه سيخضع لعملية جراحية لتضميد الجروح التي أصيب بها.


وأكد متحدث باسم مونزا أن ماري سيخضع لعملية جراحية، لكنه أوضح أنه لا يملك أي تفاصيل أخرى.

وقال أدريانو جالياني الرئيس التنفيذي لمونزا، الخميس، إن حياة ماري ليست في خطر وإنه يتوقع تعافيه سريعا ووصفه بأنه "مقاتل".

ويلعب قلب الدفاع الإسباني ماري (29 عاما) في مونزا على سبيل الإعارة قادما من أرسنال اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرسنال في بيان: "لقد تواصلنا مع وكيل بابلو الذي أخبرنا أنه في المستشفى ولم يتعرض لإصابة خطيرة".
المصدر: وكالات
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