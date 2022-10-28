الاتحاد السعودي يعلن عن الأغنية الرسمية للمنتخب بكأس العالم (فيديو)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أغنية "الأخضر" خلال نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، وجاءت تحت عنوان "كلنا الأخضر".

وتعبِّر الأغنية عن مؤازرة الشعب السعودي لمنتخبه الوطني، ودعمه خلال مشواره ومهمته في المونديال، كما تدعو الأغنية أيضا الجماهير لمساندة الفريق من قلب الحدث من خلال الحضور إلى قطر.

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والأغنية من كلمات الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد آل سعود، وألحان سهم، وغناء محمد عبده، والفنانة أميمة طالب.





ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويقيم الأخضر -حاليًا- معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أخر مرحلة قبل المشاركة في المونديال. ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، ويقيم الأخضر -حاليًا- معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أخر مرحلة قبل المشاركة في المونديال.

كما لعب المنتخب السعودي مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الإمارات، حيث حقق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وتولى صالح الشهري مهاجم الهلال تسجيل الهدفين.