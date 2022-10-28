كمبيوتر يتوقع طرفي نهائي "مونديال قطر" والمتوّج باللقب

توقع جهاز حاسوب أن يجمع نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين والبرتغال، إذ ستقام المباراة في "استاد لوسيل" يوم 18 تشرين الثاني المقبل.

وفي دراسة نشرتها شركة "BCA Research" الكندية، ونقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، تنبأ كمبيوتر عملاق بفوز منتخب الأرجنتين بنهائي كأس العالم 2022 على حساب البرتغال، بركلات الترجيح.

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واستند الحاسوب إلى إحصائيات اللاعبين من لعبة "FIFA" بالإضافة إلى عينة من 192 مباراة في دور المجموعات، و64 مباراة من مراحل خروج المغلوب، لُعبت خلال نهائيات كأس العالم بين 2006 و2018.

وأشار البحث إلى أن إنجلترا ستصل لنصف النهائي بعد تصدّر المجموعة الثانية قبل أن تهزم السنغال في دور الـ16 والمكسيك في ربع نهائي كأس العالم.



كما توقع الحاسوب أيضًا أن يتم إقصاء منتخب إنجلترا من نصف النهائي على يد البرتغال بركلات الترجيح في تكرار لنفس ما حدث في كأس العالم 2006 حين ودَّع منتخب الأسود الثلاثة البطولة أمام "سيلسياو" أوروبا أيضًا.

وتبدأ البرتغال غمار نهائيات كأس العالم من المجموعة الثامنة حيث تتنافس مع غانا، أوروغواي وكوريا الجنوبية، في حين أنّ الأرجنتين تقع في المجموعة الثالثة بجانب السعودية، المكسيك، وبولندا.

من المرجح أن يكون كأس العالم قطر آخر مونديال يشهد ظهور ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إذ كشف الأرجنتيني عن ذلك في تصريحات سابقة قبل أن يتراجع مؤخرا ويُشير إلى أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد.

في المقابل، سيصل البرتغالي في شباط من العام القادم لعامه الـ38، ومشاركته في كأس العالم 2026 تعد أمرًا غير وارد إذ سيكون حينها عمره 41 عامًا.

المصدر: win win