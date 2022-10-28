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رياضة

باتريك لحود يسحب ترشيحه لانتخابات نادي الحكمة

Lebanon 24
28-10-2022 | 07:06
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أعلن المرشّح للانتخابات التكميلية للهيئة الإدارية لنادي الحكمة بيروت، باتريك لحود سَحب ترشيحه قبل يومين على انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أربعة أعضاء مكمّلين.

ويعدّ لحود من ابرز الوجوه الحكماوية المواكبة للنادي على مختلف المستويات منذ فترةٍ طويلة، وقد لعب اخيراً دوراً بارزاً في تأمين عناصر دعمٍ له من خلال شبكة اتصالاته الواسعة، وهو الذي ينشط في المجال التسويقي الرقمي في لبنان والخارج.
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وتقدّم لحود بكتاب سحب ترشيحه الى الأمانة العامة للنادي، وقد أصدر بياناً متوجّهاً فيه الى أعضاء الجمعية العمومية ومحبي الحكمة، وقد جاء فيه:

"أيها الحكماويون والحكماويات، قبل أيامٍ قليلة على انعقاد الجمعية العمومية لنادي الحكمة الرياضي، أودّ أن أشكر كل الداعمين لترشيحي للانتخابات التكميلية للهيئة الادارية ولو أنني قررت عدم المضيّ في هذا الترشيح، معتبراً ان مساعدة النادي الأحب الى قلبي لا يرتبط بمنصبٍ، والدليل العمل الدؤوب الذي قمت به للايفاء بوعدي امام الجمعية العمومية بتأمين مصادر تمويلٍ اساسية، وهو ما حصل من خلال مساهمتي المباشرة بترتيب انخراط الرئيس الفخري النائب جهاد بقرادوني في دعم الحكمة، وذلك بالتنسيق مع رئيس النادي ايلي يحشوشي. كما أنني عملت على توفير مصادر دعمٍ اخرى من خلال مجموعةٍ من الرعاة".

وأضاف: "هذا وقد كان هدفي من الترشح هو الاستمرار في مساعدة النادي وخلق اضافةٍ ايجابية وتطوير الجانب التسويقي لايجاد ديمومةٍ مالية ترتبط بالمقيمين في لبنان والخارج. أضف أنني من أشد المؤمنين بالعمل الديموقراطي والانصات الى صوت الجمعية العمومية بعيداً من اي تزكيةٍ قد لا تكون جامعة احياناً".
 
وتابع: "أما وقد شعرت بالاطمئنان بأن التوافق والتنسيق قائمين لايصال اعضاءٍ يمكنهم القيام بجزءٍ مهم ممّا قمت بالتخطيط له سلفاً، فقد قررت عدم المضي في ترشيحي، وذلك في موازاة تسخير الوقت المتاح لمواصلة الدفع نحو ايجاد سبلٍ آيلة الى اعلاء شأن نادينا الحبيب".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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