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رياضة

الأمير ويليام لن يتواجد في قطر خلال مونديال 2022

Lebanon 24
28-10-2022 | 14:00
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لن يسافر الأمير البريطاني ويليام، رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى قطر، لمشاهدة منتخب بلاده في مونديال كأس العالم المقرر إقامته الشهر القادم.

ويعرف عن الأمير وليام شغفه الكبير بكرة القدم، وغالبا ما يأخذ ابنه جورج لمشاهدة المباريات، إذ ذهب بصحبته إلى ويمبلي لنهائي يورو 2020، ومع ذلك لن يذهب هذه المرة إلى قطر لمساندة منتخب الأسود الثلاثة.
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وكشفت مصادر قريبة من الأمير ويليام البالغ 40 عاما أن لديه الكثير من الإرتباطات للأشهر الستة المقبلة، بما في ذلك رحلة بوسطن في أوائل كانون الاول المقبل.

وتستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 تشرين الثاني و18 كانون الاول 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

كأس العالم2022

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