Advertisement

رياضة

الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه

Lebanon 24
29-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1005257-638026242530717788.jpg
Doc-P-1005257-638026242530717788.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج نادي الأهلي بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم للموسم 2021، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بفوزه عليه (2-0) في المباراة التي جرت بينهما في الإمارات.

وأحرز ثنائية "المارد الأحمر" كل من المهاجم البرازيلي برونو سافيو والمدافع كريم فؤاد في الدقيقتين (39، و90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، بحضور أكثر من 22 ألف متفرج. 
Advertisement


وحصد نادي الأهلي بذلك لقب كأس السوبر للمرة الـ12 في تاريخه، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ومن ثم طلائع الجيش، وحرس الحدود والمقاولون العرب بواقع لقب لكل منها.  
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2022-10-29
06:30 | 2022-10-29
06:00 | 2022-10-29
05:30 | 2022-10-29
05:00 | 2022-10-29
04:12 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website