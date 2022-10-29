Advertisement

رياضة

لفتة إنسانية رائعة.. الشناوي يهدي الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1005258-638026245527001380.jpg
Doc-P-1005258-638026245527001380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقاً مؤمن زكريا، لاعبي نادي الأهلي في احتفالهم بالتتويج بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب الزمالك.
 
وظهر مؤمن زكريا وسط لاعبي نادي الأهلي، وهم يرفعون الكأس، وحرص محمد الشناوي حارس مرمى وقائد "المارد الأحمر" على إهداء الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا والاحتفال على طريقته.
Advertisement
 


وتوج نادي الاهلي لكرة القدم للموسم 2021، بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، بحضور أكثر من 22 ألف متفرج.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
07:30 | 2022-10-29
06:30 | 2022-10-29
06:00 | 2022-10-29
05:30 | 2022-10-29
04:12 | 2022-10-29
03:32 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website