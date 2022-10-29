لفتة إنسانية رائعة.. الشناوي يهدي الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا (فيديو)

شارك لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر سابقاً مؤمن زكريا، لاعبي نادي الأهلي في احتفالهم بالتتويج بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب الزمالك.

وظهر مؤمن زكريا وسط لاعبي نادي الأهلي، وهم يرفعون الكأس، وحرص محمد الشناوي حارس مرمى وقائد "المارد الأحمر" على إهداء الفوز بكأس السوبر لزميله مؤمن زكريا والاحتفال على طريقته.

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