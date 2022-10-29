كيف تستعد المنتخبات العربية للمشاركة في كأس العالم 2022؟

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022، باتت المنتخبات العربية على أعتاب كتابة إنجاز تاريخي جديد، في المونديال الذي سيقام للمرة الأولى في بلد عربي.

Advertisement



وتمثل الكرة العربية في البطولة "الاستثنائية" 4 منتخبات. فمن قارة آسيا، التحق منتخب السعودية وقطر ممثل البلد المضيف، بركب المتأهلين إلى كأس العالم 2022. فيما تأهل منتخبا تونس والمغرب إلى "المونديال القطري" من قارة أفريقيا.





وتحاول هذه المنتخبات الأربعة أن تترك بصمةً واضحةً في كأس العالم، وتقدّم حضوراً مشرّفاً، في هذا الحدث العالمي المميّز.





وتعطي منتخبات العرب في مونديال قطر 2022 الجماهير العربية، حافزاً كبيراً للتفاؤل بمنتخباتها، كونها ستلعب في أجواءٍ اعتادت عليها.



ومع بدء العدّ التنازلي للتجربة القطرية الفريدة، تستعد المنتخبات العربية المتأهلة إلى هذا الحدث الكبير بطرق مختلفة. فما هي آخر أخبار استعداداتهم؟





استعدادات "العنابي"

استعدادات منتخب قطر للمونديال مختلفة. فبرفقة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، أنهى الفريق مرحلة التحضير الأولى لكأس العالم بعد معسكر أقيم في مدينة ماربيا الإسبانية خلال شهر حزيران الماضي، ودخل المرحلة الثانية في تموز بمعسكر في النمسا، تضمن اختبارات وديّة أمام أندية أوروبية، ويخوض الآن معسكره الإعدادي الأخير في مدينة ماربيا في إسبانيا.







وخلال معسكره في ماربيا، تغلّب "العنابي" على نظيره منتخب هندوراس وديًا بهدف دون رد. وسبق أن فاز ودياً على منتخب غواتيمالا بهدفين نظيفين. وخلال معسكره في ماربيا، تغلّب "العنابي" على نظيره منتخب هندوراس وديًا بهدف دون رد. وسبق أن فاز ودياً على منتخب غواتيمالا بهدفين نظيفين.



وفي الشهر المقبل سيواجه منتخب قطر نظيره منتخب بنما ودياً ضمن معسكره الاسعتدادي في اسبانيا، قبل العودة إلى الدوحة لخوض آخر مرحلة استعدادية لمونديال 2022.





استعدادات "الأخضر"

يخوض منتخب السعودية عدّة مواجهات وديّة خلال الفترة الراهنة، وذلك استعداداً لمنافسات مونديال قطر الشرسة.



وكان قد تعادل "الاخضر" مع ألبانيا بهدفٍ لمثله، في المباراة السريّة التي أقيمت خلف الابواب المغلقة بعيداً عن وسائل الإعلام، بطلبٍ من المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي يبحث عن سريّة أسلوبه التكتيكي قبل مونديال قطر.





وسيواجه الاخضر السعودي نظيره هندوارس وديّاً مساء يوم الأحد المقبل، وسيلتقي بعدها نظيره الآيسلندي في السادس من شهر تشرين الثاني المقبل. أما مواجهة بنما فستكون من أقوى وأهم المواجهات الوديّة التي سيخوضها الاخضر في العاشر من الشهر نفسه، ليختتم بعدها سلسلة مواجهاته الوديّة بلقاء كرواتيا في الـ 16 عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.





ويفقد منتخب السعودية سبعة لاعبين، ما يثير قلق المدرب الفرنسي بسبب الإصابات المختلفة وهم: سامي النجعي، فواز القرني، عبدالله مادو، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري وعبد اله العمري. لكن هناك مؤشر جيّد حول استعادة هؤلاء اللاعبين المصابين قبل انطلاقة كأس العالم. وسيواجه الاخضر السعودي نظيره هندوارس وديّاً مساء يوم الأحد المقبل، وسيلتقي بعدها نظيره الآيسلندي في السادس من شهر تشرين الثاني المقبل. أما مواجهة بنما فستكون من أقوى وأهم المواجهات الوديّة التي سيخوضها الاخضر في العاشر من الشهر نفسه، ليختتم بعدها سلسلة مواجهاته الوديّة بلقاء كرواتيا في الـ 16 عشر من شهر تشرين الثاني المقبل.ويفقد منتخب السعودية سبعة لاعبين، ما يثير قلق المدرب الفرنسي بسبب الإصابات المختلفة وهم: سامي النجعي، فواز القرني، عبدالله مادو، سلطان الغنام، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري وعبد اله العمري. لكن هناك مؤشر جيّد حول استعادة هؤلاء اللاعبين المصابين قبل انطلاقة كأس العالم.



استعدادات "أسود الأطلس"



وتمكن منتخب المغرب منذ إعلان قرعة كأس العالم، من خوض ثلاث مباريات وديّة، كانت أمام الولايات المتحدة، وخسرها "الأسود" بثلاثية دون رد، قبل الفوز على تشيلي والتعادل مع باراغواي.







ورغم صعوبة المجموعة السادسة التي يحضر فيها المغرب إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، يحاول المدير الفني وليد الركراكي، الاستعداد بشكل مميّز قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، ليقدّم "الأسود" أداءً قوياً في البطولة. ورغم صعوبة المجموعة السادسة التي يحضر فيها المغرب إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا، يحاول المدير الفني وليد الركراكي، الاستعداد بشكل مميّز قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، ليقدّم "الأسود" أداءً قوياً في البطولة.





ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي مباراتين وديّتين قبل المونديال، أمام منتخب من أوروبا وآخر من القارة الأفريقية، وهي الفترة التي سيضع خلالها المدير الفني وليد الركراكي آخر اللمسات على التشكيلة التي سيعتمد عليها في النهائيات، وفق ما أفادت به بعض المعلومات الصحفية.



استعدادات "نسور قرطاج" المهدد بالإقصاء من كأس العالم



يستعد منتخب تونس لخوض نهائيات كأس العالم، ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبات فرنسا بطل العالم والدنمارك واستراليا.







لكن الفرحة لم تكتمل، فقد تعرض المنتخب لصدمة قوية، بعد تهديده بالاستبعاد من كأس العالم قطر 2022، في حال ثبوت تدخل الحكومة التونسية في شؤون كرة القدم.





وأكد شكري حمدة مسؤول الشؤون القانونية في وزارة الرياضة التونسية، وصول خطاب من الاتحاد الدولي "فيفا"، يتضمن تهديداً باستبعاد المنتخب التونسي من كأس العالم قطر 2022، حال ثبوت تدخل الحكومة في شؤون كرة القدم. لكن الفرحة لم تكتمل، فقد تعرض المنتخب لصدمة قوية، بعد تهديده بالاستبعاد من كأس العالم قطر 2022، في حال ثبوت تدخل الحكومة التونسية في شؤون كرة القدم.وأكد شكري حمدة مسؤول الشؤون القانونية في وزارة الرياضة التونسية، وصول خطاب من الاتحاد الدولي "فيفا"، يتضمن تهديداً باستبعاد المنتخب التونسي من كأس العالم قطر 2022، حال ثبوت تدخل الحكومة في شؤون كرة القدم.



وخاض "نسور قرطاج" مواجهتين في وقت سابق، كانت الأولى أمام جزر القمر وانتهت بفوز المنتخب التونسي بهدف دون مقابل، والثانية كانت أمام منتخب "السامبا"، الذي اكتسح منتخب تونس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في فرنسا.



وسيكون المعسكر الأخير قبيل المونديال، في السعودية من السادس حتى 17 من شهر تشرين الثاني المقبل.