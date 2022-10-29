دي خيا خارج قائمة إسبانيا في كأس العالم!

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، حدّد قائمة أولية تضم 55 لاعباً تحسباً للمشاركة في كأس العالم 2022 بقطر، ولن يكون ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي جزءا منها.

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وأكدت صحفية "آس" أن إنريكي قرر الاستغناء عن خدمات دي خيا (31 عامًا) رغم وضعه أسماء خمسة حراس مرمى ضمن القائمة الأولية، يتقدمهم أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبرت سانشيز (برايتون)، ديفيد رايا (برنتفورد)، ديفيد سوريا (خيتافي)، بالإضافة إلى حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا.



ورغم أن دي خيا يقدم مستويات جيدة رفقة ناديه مانشستر يونايتد في الأسابيع القليلة الماضية سواء في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الأوروبي، إلا أن إنريكي غير مقتنع به، ويتجه لعدم الاعتماد عليه خلال المونديال الذي تبقى على انطلاقه 23 يومًا فقط.





وأشار التقرير ذاته إلى أن إنريكي حسم هوية الحراس الثلاثة الذين سيختارهم في القائمة النهائية وسيشاركون في كأس العالم، ويتعلق الأمر بسيمون وسانشيز ورايا، على أن يكون أريزابالاغا وسوريا حارسين احتياطيين يستعين بهما في حال إصابة أحد الثلاثي. ورغم أن دي خيا يقدم مستويات جيدة رفقة ناديه مانشستر يونايتد في الأسابيع القليلة الماضية سواء في الدوري الإنجليزي أو في الدوري الأوروبي، إلا أن إنريكي غير مقتنع به، ويتجه لعدم الاعتماد عليه خلال المونديال الذي تبقى على انطلاقه 23 يومًا فقط.وأشار التقرير ذاته إلى أن إنريكي حسم هوية الحراس الثلاثة الذين سيختارهم في القائمة النهائية وسيشاركون في كأس العالم، ويتعلق الأمر بسيمون وسانشيز ورايا، على أن يكون أريزابالاغا وسوريا حارسين احتياطيين يستعين بهما في حال إصابة أحد الثلاثي.





وشارك حارس المرمى مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 16 مباراة في مسابقتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي، تلقى خلالها 19 هدفاً، في حين حافظ على نظافة شباكه في 7 مناسبات منها 4 مرات في "البريميرليغ".



ويستعد المنتخب الإسباني لخوض نهائيات مونديال قطر، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان، ويأمل في تكرار سيناريو مونديال 2010 عندما أحرز رفع أول لقب في تاريخه، وكان ذلك بجنوب أفريقيا.

المصدر: win win