مارتينيز يكشف عن طموحات بلجيكا في كأس العالم 2022

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أن الأداء الجماعي لـلشياطين الحمر تحسن في السنوات الأخيرة، وتطور بشكل كبير مقارنة بما كان عليه الحال في مونديال روسيا. وذلك قبل أسابيع قليلة من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

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وقال مارتينيز في مقابلة مع قناة "BRF" الألمانية: "منتخب بلجيكا تحسن من الجانب الجماعي مقارنة بما كان عليه الحال في آخر نسخة من كأس العالم بروسيا".

وتابع: "في ذهننا هدف واحد في مونديال قطر، وهو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة والتتويج باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا".





وأكد مارتينيز أنه لم يفصل بعد في أمر القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في المونديال، وقال: "إذا كان جميع اللاعبين جاهزين للعب، فلن نوجه الدعوة للاعبين جدد آخرين"، مشيراً إلى اعتماده على الأسماء التي ظهرت في المباريات الماضية.

من جهة أخرى، عبّر مدرب بلجيكا عن ارتياحه بعودة روميلو لوكاكو إلى الملاعب بعد تخلصه من الإصابة، قبل أن يتحدث عن وضعية إيدين هازارد، بقوله: "لوكاكو كان مصاباً لكنه عاد بقوة وسجل هدفا مع إنتر في دوري أبطال أوروبا أمام بيلزن، أما هازارد فهو جاهز بدنيًا ورغم أنه لا يلعب كثيراً مع ريال مدريد، فإنه يملك دورا مهما في المجموعة".

وشدّد مارتينيز على ضرورة دخول المونديال بقوة والتسجيل أمام المنافسين في الدور الأول، معتبراً أن ذلك يعطي ثقة إضافية للاعبين، وقال: "يجب أن نكون في المستوى ونسجل في مبارياتنا الأولى أمام كندا والمغرب وكرواتيا".

ويخوض المنتخب البلجيكي نهائيات مونديال قطر ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كندا والمغرب وكرواتيا، ويسعى ليبلغ تحقيق إنجاز أفضل من الذي حققها في مونديال روسيا 2018؛ إذ أنهى البطولة في المركز الثالث

المصدر: win win