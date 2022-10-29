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رياضة

الإصابة تبعد المكسيكي جيسوس كورونا عن كأس العالم

Lebanon 24
29-10-2022 | 04:12
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ذكر المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني لفريق إشبيلية المنافس في الدوري الإسباني، أن الجناح المكسيكي جيسوس كورونا، لن يتعافى من إصابته في الكاحل في الوقت المناسب، للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
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وتعرض كورونا، الذي لعب 71 مباراة مع منتخب المكسيك سجل فيها 10 أهداف، لكسر في الكاحل الأيسر خلال حصة تدريبية مع إشبيلية في آب الماضي، وخضع لعملية جراحية، ليسابق الزمن من أجل اللحاق بالمونديال.

واستدعى المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو، المدير الفني للمنتخب المكسيكي، اللاعب البالغ عمره 29 عامًا ضمن القائمة الأولية، المؤلفة من 31 لاعبًا، للمشاركة في المونديال، وكان يُتوقع تعافي اللاعب في الوقت المناسب قبل انطلاق كأس العالم في 20 تشرين الثاني المقبل.

لكن سامباولي قال في تصريحات صحفية: "كورونا يتحسن يومًا بعد يوم، تاريخ عودته للتدريبات الجماعية هو الأول أو الثاني من الشهر المقبل".

وأنهى سامباولي أي أمل بمشاركة كورونا بالمونديال، بالقول: "لذا، لا أرى أن له فرصة (في المشاركة بكأس العالم) بسبب التقرير الطبي".


وأكد أن حالة كورونا "تتطور بصورة جيدة، لكنه تعرض لإصابة خطيرة والتعجل بعودته ربما يكون مجازفة، هنا الجهاز الطبي هو من يحدد مشاركته من عدمها".

من جانبه، قال مدرب المنتخب المكسيكي إنه سيعلن قائمته النهائية المؤلفة من 26 لاعبًا بحلول 14 نوفمبر المقبل، أي قبل ثلاثة أسابيع مع موعد عودة كورونا للتدريبات.
 
وتلعب المكسيك في بطولة كأس العالم 2022 بالمجموعة الثالثة، التي تضم أيضًا منتخبات بولندا والأرجنتين والسعودية.
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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