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رياضة

مجسّم كأس العالم لكرة القدم يحط رحاله في الأوروغواي

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:30
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وصلت النسخة الأصلية لكأس العالم العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو، وذلك ضمن الجولة العالمية للكأس التي تستهدف 52 دولة حول العالم.

وتعود "كأس العالم" إلى الدوحة قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم "قطر 2022"، بعدما انطلقت الكأس من العاصمة القطرية، بالتنسيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة العليا للمشاريع والإرث.
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وكان البرازيلي لوسيو، بطل مونديال 2002 مع منتخب البرازيل، مسؤولًا عن عرض مُجسم الكأس للضيوف خلال الحدث، الذي نُظم في مطار "كاراسكو الدولي" بالقرب من العاصمة مونتيفيديو.

وهناك، قال لوسيو خلال خطاب قصير: "رفع تلك الكأس كان شيئًا أحلم به منذ أن كنت ألعب في الشوارع خلال طفولتي، واليوم أشعر بالرضا والسعادة لكوني بطلًا للعالم".

وتمنى لوسيو التوفيق لمنتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم 2022، مؤكدًا أن المشاركة في المونديال تعد حلمًا لكل لاعبي كرة القدم في العالم باعتباره الحدث الأكبر.
 
وأشار اللاعب البرازيلي إلى قوة المنتخب الأوروغوياني، وما يضمه من أسماء مميزة في الدوريات الكبرى، مما يعزز حظوظه في المنافسة الجادة على أرض قطر.

وسيتم عرض الكأس في ملعب "سينتيناريو"، الذي أعلنه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) من التراث التاريخي، حيث يمكن للجمهور رؤية مُجسم كأس العالم الحقيقي عن قُرب.

وتولى لوسيو عرض الكأس للجماهير الحاضرة، مُقدمًا الشكر والتقدير لدولة الأوروغواي، التي نظمت أول نسخة من بطولات كأس العالم، وتُوِّج بها منتخبها، عام 1930.
 
 
المصدر: win win

رياضة

كأس العالم2022

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