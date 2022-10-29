تونس ترد على مراسلات الفيفا بشأن موقفها من المونديال

وجه الاتحاد التونسي لكرة القدم، رسالة إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، للرد على تساؤلاته حول موضوع تدخل وزارة الرياضة في شؤونه.



وعلم "كووورة" أن مراسلة الاتحاد التونسي تضمنت نفياً قاطعاً لأي تدخل من وزارة الرياضة التونسية، ليضع بذلك حدّاً لكل التأويلات حول مشاركة منتخب تونس في مونديال قطر 2022.

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وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم، تلقى منذ أيام مراسلة من الفيفا، يطلب فيها الأخير تقديم توضيحات والإجابة عن بعض التساؤلات ومدها بالمعطيات بخصوص ما تم ترويجه مؤخرا، عن تدخل وزارة الرياضة التونسية في شؤون الاتحاد التونسي.



ووردت هذه المراسلة على ضوء المؤتمر الصحفي الأخير، الذي عقده وزير الرياضة كمال دقيش، وخلاله تم التطرق إلى الوضع العام لكرة القدم التونسية.

وتضمنت مراسلة الفيفا تهديدا بتجميد نشاط الاتحاد التونسي ومن ثم منع كل المنتخبات والأندية التونسية من المشاركة في مختلف المسابقات الإفريقية والدولية بما في ذلك كأس العالم "قطر 2022"، بسبب تدخل السلطة السياسية في شؤون الاتحاد التونسي، المنضوي تحت لواء الفيفا.