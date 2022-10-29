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رياضة

جماهير الأرجنتين تستعد لاستقبال ميسي ورفاقه في الدوحة (فيديو)

Lebanon 24
29-10-2022 | 06:30
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تجمعت جماهير المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بالدوحة، وأشعلت الأجواء بحماسها الفريد، وذلك قُبيل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2022.
واحتفل مشجعو "التانغو" بأعداد كبيرة جداً في أحد ملاعب أكاديمية أسباير بالدوحة، وهم يحملون الطبول ويرقصون رقصة "التانغو"، وعبروا عن شغفهم برؤية النجم ليونيل ميسي وزملائه وهم ينتصرون في لقاء تلوى الآخر، إلى غاية تحقيقهم حلم التتويج بكأس العالم.
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وقال أحد المشجعين الحاضرين في هذا التجمع الاحتفالي، الذي يأتي قبل 23 يوماً من انطلاق مونديال قطر، في تصريح لقنوات الكأس القطرية: "في دور المجموعات سنواجه المنتخب السعودي في المباراة الأولى، وهي مباراة لن تكون سهلة كما حدث لنا في السابق أمام نيجيريا، لكننا هذه المرة سنكون أفضل بكثير، سنحقق التأهل كخطوة أولى".
 


وقالت مشجعة أخرى: "أنا سعيدة جداً لوجودي هنا، قطر مكان رائع للعيش فيه، وكل التحضيرات جيدة حتى الآن، وأتمنى أن تفوز الأرجنتين بكأس العالم".
كما أعرب مشجعون للمنتخب الأرجنتيني من جنسيات آسيوية يعيشون في الدوحة، عن ثقتهم في أن يؤدي منتخب "التانغو" مونديالاً استثنائياً، مؤكدين أن منتخب الأرجنتين سيُتوج في الأخير بالكأس الغالية. وقال أحدهم: "نحن من محبي ومشجعي الأرجنتين في قطر، ومتحمسون لكأس العالم؛ لأن منتخب التانغو، بقيادة سكالوني، يملك مجموعة قوية ومنظمة عكس ما حصل في الماضي؛ إذ كان ميسي لوحده".
 
المصدر: قنوات الكاس

رياضة

كأس العالم2022

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