3 لاعبين يمكنهم قيادة تونس للإطاحة بالدنمارك

كشف المدرب الفرنسي آلان جيراس، المدير الفني السابق لمنتخب تونس والحالي لمنتخب كوسوفو، عن توقعاته بشأن نتائج دور المجموعات في كأس العالم المقبلة، كما رشّح 3 لاعبين من منتخب تونس لقيادة الفريق للفوز على الدنمارك.

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وتحدث الفرنسي عن المنتخبات التي يعتقد أنها قادرة على التأهل لثمن النهائي أو دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكانت توقعات جيراس منطقية فيما يتعلق بحظوظ المنتخبات المشاركة في كأس العالم، لكنه أظهر دعمًا كبيرًا للمنتخب الفرنسي وأيضًا للمنتخب السعودي الذي يشرف على تدريبه "ابن بلده" هيرفي رينارد.

وقال في تصريحات لموقع winwin خلال حديثه عن المجموعة الرابعة بالمونديال، إن منتخب فرنسا سينهي الدور الأول في الصدارة، موضحاً أن منتخب الدنمارك هو الأوفر حظاً لخطف البطاقة الثانية للتأهل على حساب تونس.

وأكد الفرنسي أن تونس لديها فرصة جيدة للمرور للدور الثاني ولكن بشرط أن يصل أبرز عناصر المنتخب إلى مونديال قطر بأفضل جاهزية ممكنة قصد اجتياز عقبة الدنمارك، وذكر جيراس بالذات لاعب الوسط إلياس السخيري، والجناح يوسف المساكني، والمهاجم وهبي الخزري.

وخالف جيراس كل التوقعات المتشائمة التي تحيط بالمنتخب الألماني، مشيرًا إلى أن المنتخب قادر على الوصول إلى الأدوار المتقدمة في البطولة، كما يرى أن منتخب البرازيل بإمكانه تحقيق اللقب العالمي الغائب عن خزائنه منذ عام 2022.

وقال الفرنسي إن نهائيات كأس العالم دائمًا ما تحفل بالمفاجأت، متوقعًا أن يحقق المنتخب الصربي نتائج مبهرة في المونديال القطري على غرار تلك التي قدمتها كرواتيا في مونديال روسيا 2018.



وأكد جيراس أن منتخبات مثل ألمانيا وإسبانيا فرنسا والبرازيل والأرجنتين وصربيا يمكن أن تصل إلى الدور النصف النهائي مشيرًا إلى أن أمنيته أن يكون طرفا المباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل أو فرنسا والأرجنتين.

وقال: "بالنسبة للمجموعة الأولى سيتأهل منتخب هولندا كبطل للمجموعة، بينما سيعبر منتخب السنغال كوصيف وتخرج قطر والإكوادور من الدور الأول".

وعن المجموعة الثانية يرى النجم الفرنسي، أن إنجلترا ستتصدر وتتأهل لثمن النهائي، وسيتأهل منتخب ويلز بصفته الوصيف، وستخرج الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من الدور الأول.

وبالنسبة للمجموعة الثالثة يشجع جيراس مواطنه، هيرفي رونار، في قيادة منتخب بلاده السعودية للمضي قدمًا لثمن النهائي مع منتخب الأرجنتين الذي سيتصدر ترتيب المجموعة من وجهة نظره.

أما عن المجموعة الخامسة فيعتقد جيراس أن ألمانيا ستتأهل كمتصدر للمجموعة ولن تنهار مرة أخرى، وستتأهل معها إسبانيا لدور الـ16 على حساب كوستاريكا واليابان.

ورشح مدرب كوسوفو، منتخب بلجيكا لتصدر المجموعة السادسة، ومنتخب كرواتيا كوصيف، وذلك على حساب كندا والمغرب.

ودفعت قوة المنتخب البرازيلي المدرب جيراس ليضعه على رأس المجموعة السابعة بجانب صربيا وصيفة للمجموعة، كما يؤمن بأن الكاميرون أيضًا لن تودع البطولة بدون أن تحصد النقاط، وكذلك الأمر ذاته لمنتخب سويسرا.

أما عن المجموعة الثامنة الأخيرة فيعتقد جيراس أن المدرب، فرناندو سانتوس سيقود البرتغال لتصدرها بجانب منتخب أوروغواي الذي يرى أنه من أقوى منتخبات المونديال، وبالتالي سيودع منتخب غانا وكوريا الجنوبية البطولة من الدور الأول.

المصدر: win win