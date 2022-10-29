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رياضة

كلوب يدافع عن نونيز: إمكاناته مذهلة!

Lebanon 24
29-10-2022 | 15:00
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عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بالتطور "المذهل" الذي يحرزه مهاجم أوروجواي داروين نونيز، الذي مر بفترات صعود وهبوط منذ انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصيف الماضي.
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وطُرد نونيز في مباراته الأولى على ملعب أنفيلد، ضد كريستال بالاس، بعدما نطح يواخيم أندرسن قبل أن يفشل في التسجيل في مبارياته الخمس التالية في جميع المسابقات.

وسجل أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، ليسكت المشككين الذين توقعوا أن المهاجم البالغ عمره 23 عاما، لن يصل لقمة مستواه بعد انضمامه من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (74.79 مليون دولار).

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل استضافة فريقه لليدز يونايتد "داروين أتى إلى هنا بعد فترة راحة قصيرة، ثم سافر مباشرة لآسيا (لخوض فترة الإعداد مع الفريق). لا يتحدث الإنجليزية و(انضم) لفريق جديد، بجانب سعره، كما أن الجميع حكم عليه على الفور.

"بدأ بشكل جيد، سجل ضد سيتي (في درع المجتمع) وضد فولهام، بعدها تلقى بطاقة حمراء. تعرض للإحراج واهتزت ثقته بنفسه.

"داروين متحمس للغاية، لكن عليه أن يكون لائقا ومتاحا في جميع الأوقات.

"نعمل على جميع الجوانب وإمكاناته مذهلة. سرعته وسلوكه..كما انه يعمل بجدية، ومن الممكن أن يتطور ويتعلم. إنها أشياء مثيرة، ولقد كان شهرا عظيما بالنسبة له".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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