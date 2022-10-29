27
o
بيروت
32
o
طرابلس
20
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
21
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
كلوب يدافع عن نونيز: إمكاناته مذهلة!
Lebanon 24
29-10-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول عن سعادته بالتطور "المذهل" الذي يحرزه مهاجم أوروجواي داروين نونيز، الذي مر بفترات صعود وهبوط منذ انضمامه للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصيف الماضي.
Advertisement
وطُرد نونيز في مباراته الأولى على ملعب أنفيلد، ضد كريستال بالاس، بعدما نطح يواخيم أندرسن قبل أن يفشل في التسجيل في مبارياته الخمس التالية في جميع المسابقات.
وسجل أربعة أهداف في آخر خمس مباريات، ليسكت المشككين الذين توقعوا أن المهاجم البالغ عمره 23 عاما، لن يصل لقمة مستواه بعد انضمامه من بنفيكا مقابل 75 مليون يورو (74.79 مليون دولار).
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل استضافة فريقه لليدز يونايتد "داروين أتى إلى هنا بعد فترة راحة قصيرة، ثم سافر مباشرة لآسيا (لخوض فترة الإعداد مع الفريق). لا يتحدث الإنجليزية و(انضم) لفريق جديد، بجانب سعره، كما أن الجميع حكم عليه على الفور.
"بدأ بشكل جيد، سجل ضد سيتي (في درع المجتمع) وضد فولهام، بعدها تلقى بطاقة حمراء. تعرض للإحراج واهتزت ثقته بنفسه.
"داروين متحمس للغاية، لكن عليه أن يكون لائقا ومتاحا في جميع الأوقات.
"نعمل على جميع الجوانب وإمكاناته مذهلة. سرعته وسلوكه..كما انه يعمل بجدية، ومن الممكن أن يتطور ويتعلم. إنها أشياء مثيرة، ولقد كان شهرا عظيما بالنسبة له".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
Lebanon 24
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
12:48 | 2022-10-29
29/10/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مغادرته بعبدا.. هذا ما سيفعله عون صباح الأحد
Lebanon 24
قبل مغادرته بعبدا.. هذا ما سيفعله عون صباح الأحد
16:44 | 2022-10-29
29/10/2022 04:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة
14:06 | 2022-10-29
29/10/2022 02:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة "نارية" من محطة "ان بي ان": ارحل يا خازن... وخذ معك الحاشية وصهرك
Lebanon 24
مقدمة "نارية" من محطة "ان بي ان": ارحل يا خازن... وخذ معك الحاشية وصهرك
11:07 | 2022-10-29
29/10/2022 11:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردّ الجيش الإسرائيلي على خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
كيف ردّ الجيش الإسرائيلي على خطاب نصرالله؟
16:21 | 2022-10-29
29/10/2022 04:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2022-10-30
بايرن ميونيخ يعتلي الصدارة بسداسية
06:00 | 2022-10-30
هزيمة مفاجئة لليفربول أمام ضيفه ليدز
03:00 | 2022-10-30
فلامنغو يحرز كأس ليبرتادوريس ويحرم سكولاري تتويجاً ثالثاً
00:00 | 2022-10-30
بنزيما يغيب عن مواجهة ريال مدريد وجيرونا
17:00 | 2022-10-29
ميسي في بابجي موبايل: ألعاب الفيديو جزء من حياتي
12:00 | 2022-10-29
فريق أرجنتيني يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. ما علاقة مارادونا؟ (فيديو)
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
30/10/2022 15:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
30/10/2022 15:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
30/10/2022 15:46:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact