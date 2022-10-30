Advertisement

رياضة

بنزيما يغيب عن مواجهة ريال مدريد وجيرونا

Lebanon 24
30-10-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1005380-638026527274613033.jpg
Doc-P-1005380-638026527274613033.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خاض ريال مدريد مرانه الأخير صباح السبت، استعدادا لمواجهة جيرونا بملعب سانتياجو برنابيو، غدا الأحد، في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

ولم يشارك المهاجم الفرنسي سوى في جزء من المران مع باقي زملائه اليوم، وما زال يواصل تعافيه من الإصابة التي حرمته بالفعل من اللعب أمام إشبيلية في الدوري الإسباني ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا.
Advertisement

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن غياب بنزيما سيتواصل للمباراة الثالثة على التوالي، في ظل عدم تعافيه بشكل كامل من الإجهاد العضلي.

من جانبه، تدرب فالفيردي داخل المنشآت وأيضا على العشب، ولكن بمفرده في الحالتين، وسيعتمد لحاقه بمباراة الجولة الثانية عشر من الليجا على الحالة التي سيظهر بها في المران القادم غدا.

في المقابل، تدرب الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يسافر إلى لايبزيج يوم الثلاثاء الماضي، مع باقي زملائه، حاله حال داني سيبايوس وماريانو دياز، اللذين قد يعودا لقائمة المدرب كارلو أنشيلوتي لمواجهة جيرونا التي ستقام على ملبع سانتياجو بيرنابيو.

لكن الشكوك تحوم أيضا حول قدرة البرازيلي رودريجو على اللحاق بالمباراة، بعدما تدرب داخل المنشآت دون مشاركة زملائه في المران.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط عن غريمه برشلونة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
09:00 | 2022-10-30
06:00 | 2022-10-30
03:00 | 2022-10-30
17:00 | 2022-10-29
15:00 | 2022-10-29
12:00 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website