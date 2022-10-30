27
o
بيروت
32
o
طرابلس
21
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
21
o
زحلة
26
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
فلامنغو يحرز كأس ليبرتادوريس ويحرم سكولاري تتويجاً ثالثاً
Lebanon 24
30-10-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحرز فلامنغو البرازيلي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على مواطنه أتلتيتكو باراناينسي بقيادة المدرب الخبير لويز فيليبي سكولاري 1-0 في غواياكيل.
جاء النهائي برازيلياً للموسم الثالث توالياً، وعشية الدور الثاني من الانتخابات البرازيلية، خلف فلامنغو القادم من ريو دي جانيرو مواطنه بالميراس من ساو باولو الذي هزمه العام الماضي 2-1 بعد التمديد وأقصي هذه السنة من نصف النهائي على يد باراناينسي.
Advertisement
وسجّل غابريال باربوسا من مسافة قريبة هدف المباراة الوحيد في آخر لحظات الشوط الأول (45+4)، وذلك بعد طرد مدافع أتلتيكو بيدرو هنريكي من قبل الحكم الأرجنتيني باتريسيو لوستو بانذار ثان (43).
وحُرم سكولاري، بطل مونديال 2002 الذي سيبلغ الرابعة والسبعين في 9 تشرين الثاني المقبل، من لقب ثالث في المسابقة الموازية لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه مع غريميو (1995) وبالميراس (1999).
واستهل أتلتيكو، المتوج مرة يتيمة بلقب الدوري البرازيلي (2001)، المباراة ضاغطاً في أول ربع ساعة.
استغل فيتينيو خطأ من المدافع الدولي السابق دافيد لويز (35 عاماً) ليسدد كرة خطيرة صدها سانتوس حارس فلامنغو.
وكان سانتوس، المتوج مع سيليساو بذهبية أولمبياد طوكيو، قد وصل هذه السنة إلى فلامنغو، بعد تسع سنوات أمضاها مع أتلتيكو.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
Lebanon 24
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
12:48 | 2022-10-29
29/10/2022 12:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل مغادرته بعبدا.. هذا ما سيفعله عون صباح الأحد
Lebanon 24
قبل مغادرته بعبدا.. هذا ما سيفعله عون صباح الأحد
16:44 | 2022-10-29
29/10/2022 04:44:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة
Lebanon 24
خطوة لافتة.. الكهرباء 24/24 في هذه المنطقة
14:06 | 2022-10-29
29/10/2022 02:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمة "نارية" من محطة "ان بي ان": ارحل يا خازن... وخذ معك الحاشية وصهرك
Lebanon 24
مقدمة "نارية" من محطة "ان بي ان": ارحل يا خازن... وخذ معك الحاشية وصهرك
11:07 | 2022-10-29
29/10/2022 11:07:52
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف ردّ الجيش الإسرائيلي على خطاب نصرالله؟
Lebanon 24
كيف ردّ الجيش الإسرائيلي على خطاب نصرالله؟
16:21 | 2022-10-29
29/10/2022 04:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2022-10-30
بايرن ميونيخ يعتلي الصدارة بسداسية
06:00 | 2022-10-30
هزيمة مفاجئة لليفربول أمام ضيفه ليدز
00:00 | 2022-10-30
بنزيما يغيب عن مواجهة ريال مدريد وجيرونا
17:00 | 2022-10-29
ميسي في بابجي موبايل: ألعاب الفيديو جزء من حياتي
15:00 | 2022-10-29
كلوب يدافع عن نونيز: إمكاناته مذهلة!
12:00 | 2022-10-29
فريق أرجنتيني يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو.. ما علاقة مارادونا؟ (فيديو)
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
30/10/2022 15:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
30/10/2022 15:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
30/10/2022 15:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact