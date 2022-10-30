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رياضة

فلامنغو يحرز كأس ليبرتادوريس ويحرم سكولاري تتويجاً ثالثاً

Lebanon 24
30-10-2022 | 03:00
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أحرز فلامنغو البرازيلي كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية في كرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه، بفوزه على مواطنه أتلتيتكو باراناينسي بقيادة المدرب الخبير لويز فيليبي سكولاري 1-0 في غواياكيل.

جاء النهائي برازيلياً للموسم الثالث توالياً، وعشية الدور الثاني من الانتخابات البرازيلية، خلف فلامنغو القادم من ريو دي جانيرو مواطنه بالميراس من ساو باولو الذي هزمه العام الماضي 2-1 بعد التمديد وأقصي هذه السنة من نصف النهائي على يد باراناينسي.
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وسجّل غابريال باربوسا من مسافة قريبة هدف المباراة الوحيد في آخر لحظات الشوط الأول (45+4)، وذلك بعد طرد مدافع أتلتيكو بيدرو هنريكي من قبل الحكم الأرجنتيني باتريسيو لوستو بانذار ثان (43).

وحُرم سكولاري، بطل مونديال 2002 الذي سيبلغ الرابعة والسبعين في 9 تشرين الثاني المقبل، من لقب ثالث في المسابقة الموازية لدوري أبطال أوروبا، بعد تتويجه مع غريميو (1995) وبالميراس (1999).

واستهل أتلتيكو، المتوج مرة يتيمة بلقب الدوري البرازيلي (2001)، المباراة ضاغطاً في أول ربع ساعة.

استغل فيتينيو خطأ من المدافع الدولي السابق دافيد لويز (35 عاماً) ليسدد كرة خطيرة صدها سانتوس حارس فلامنغو.

وكان سانتوس، المتوج مع سيليساو بذهبية أولمبياد طوكيو، قد وصل هذه السنة إلى فلامنغو، بعد تسع سنوات أمضاها مع أتلتيكو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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