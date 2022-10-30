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رياضة

هزيمة مفاجئة لليفربول أمام ضيفه ليدز

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:00
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هز كريسنسيو سمرفيل الشباك في الدقيقة 89 ليمنح ليدز يونايتد المتعثر فوزا مفاجئا 2-1 على مضيفه ليفربول في مباراة مثيرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والخروج من منطقة الهبوط.


وتلقى صاحب الأرض ضربة قوية في البداية عندما أخطأ المدافع جو غوميز في تمرير الكرة إلى حارسه أليسون الذي تحرك بعيدا عن مرماه لتتهيأ أمام رودريجو ليضعها في المرمى الخالي.
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وبعد ذلك بعشر أدرك أدرك محمد صلاح التعادل لليفربول من تمريرة آندي روبرتسون العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك ليشعل حماس جماهير الفريق الذي بدأ السعي خلف هدف الفوز.

وتألق إيلان ميلييه حارس ليدز وتعامل مع جميع محاولات ليفربول في الشوط الثاني ومهد الطريق أمام سمرفيل الذي خطف النقاط الثلاث.

وبفوزه الثالث في 12 مباراة تقدم ليدز إلى المركز 15 برصيد 12 نقطة.

 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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