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رياضة

بايرن ميونيخ يعتلي الصدارة بسداسية

Lebanon 24
30-10-2022 | 09:00
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اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه ماينتس 6-2 بفضل هدف من النجم السنغالي ساديو ماني الذي صنع هدفين ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني "بونديسليغا".

وأهدر السنغالي ماني، الذي افتتح التسجيل في الفوز 3-صفر على برشلونة بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، ركلة جزاء لكنه تابعها في المرمى.
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كما هز سيرج جنابري وجمال موسيالا وليون جوريتسكا وإيريك مكسيمتشوبو-موتنغ الشباك، بالإضافة إلى البديل الشاب ماتيس تيل.

وقلص ماينتس الفارق مرتين بواسطة سيلفان فيدمر واركوس إنغفارتسن بعد إهدار الفريق ركلة جزاء أيضا.

ويملك بايرن ميونخ 25 نقطة متقدما بنقطتين على أونيون برلين ثاني الترتيب والذي يواجه بروسيا مونشنغلادباخ يوم الأحد.

وتراجع ماينتس إلى المركز الثامن وله 18 نقطة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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