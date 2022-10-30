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رياضة

بعد 71 مباراة.. فان دايك يعيش أولى هزائمه في الأنفيلد

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:00
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تمكن نادي ليدز يونايتد من تحطيم جدار انتصارات مدافع لفيربول، فيرجيل فان ديك، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباراة جمعت الطرفين وانتهت بخسارة لفيربول 2-1 مساء السبت.

ونتيجة المباراة كانت أولى هزائم صخرة الدفاع الهولندي فان دايك مع فريقه على ملعب الأنفيلد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وانضم فان دايك إلى ليفربول منتصف الموسم 2017-2018، وقبل المباراة التي جمعت فريقه مع ليدز يونايتد، لعب 71 مباراة، حقق فيها 60 انتصارا مقابل 11 تعادلا.
 
وخسر ليفربول أمام ليدز يونايتد في الدقائق الأخيرة من المباراة، بعدما تلقى خسارته الرابعة مقابل 4 تعادلات و4 انتصارات فقط، ليحتل المركز التاسع، برصيد 16 نقطة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن الريدز نالوا هزيمتهم البيتية الأولى في البريميرليغ، منذ مارس 2021، الأمر الذي أنهى سلسلة خالية من الهزائم على ملعب الأنفيلد استمرت 29 مباراة، بواقع 22 انتصارا و7 تعادلات.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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