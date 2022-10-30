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رياضة

غوارديولا لن يخاطر بهالاند أمام إشبيلية

Lebanon 24
30-10-2022 | 15:00
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قال بيب غواريولا، مدرب مانشستر سيتي، إن المهاجم إيرلينغ هالاند سيغيب عن مواجهة إشبيلية، الأربعاء، كإجراء وقائي بعد استبعاده من الفوز 1-0 على ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، بسبب الإصابة.
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واستبدل هالاند، الذي سجل 22 هدفا بجميع المسابقات هذا الموسم، في الشوط الثاني خلال تعادل سيتي بدون أهداف مع فريقه السابق بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" بعد تعرضه لكدمة.

وأكد جوارديولا أنه لن يغامر بهدافه النرويجي عند استضافة إشبيلية في دوري أبطال أوروبا بعد أن ضمن بالفعل التأهل لأدوار خروج المغلوب.
 
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية: "هالاند يواجه مشكلة بالأربطة، يشعر بتحسن وسيحصل على أسبوع راحة آخر".

وأضاف: "لن يشارك أمام إشبيلية لأننا تأهلنا بالفعل، نأمل في لحاقه بمباراة فولهام يوم السبت، يمكنه مساعدتنا، وإن لم يحدث هذا فربما يلعب أمام تشيلسي في كأس الرابطة في التاسع من تشرين الثاني".
 
(سكاي نيوز عربية) 
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