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رياضة

فوز الانصار وتعادل طرابلس والسلام

Lebanon 24
30-10-2022 | 10:55
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احتفظ الانصار حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز ببطولة لبنان لكرة القدم بمركز الوصيف، بفوزه على الاخاء الاهلي عاليه 3 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في ختام المرحلة الثامنة من الدوري العام ال63.
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سجل للانصار السنغالي الحاج مالك تال ونصار نصار واحمد حبوس.

وهذا الفوز السادس للانصار الدي رفع رصيده الى عشرين نقطة، والتعثر السابع للاخاء الاهلي الذي استقر رصيده عند ثلاث نقاط.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل طرابلس الرياضي وضيفه السلام زغرتا 1 - 1.
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