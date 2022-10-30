تزكية في الانتخابات التكميلية لنادي الحكمة بيروت

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انعقدت الجمعية العمومية لنادي الحكمة الرياضي بيروت في مبنى قدامى الحكمة في الاشرفية، في الجلسة الثالثة بمن حضر (45 عضوا) من الأعضاء المسددين اشتراكاتهم وعددهم 245 عضوا.وافتتح رئيس النادي إيلي يحشوشي، محاطا بأعضاء اللجنة الادارية الجلسة، مرحبا بالحضور وأكبر الاعضاء سنا فؤاد لطيف.وتلا امين السر ايلي نصار كتاب انسحاب المرشح باتريك لحود، واعلن فوز المرشحين الاربعة الدكتورة ريما بجاني والمحامية ندى الهاشم وجو فرنسيس ووديع الحاج بالتزكية.