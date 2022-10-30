فوز سيدات لبنان على الأردن 3-0 استعدادا لبطولة غرب آسيا في الكرة الطائرة

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حقق منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة فوزا كبيرا على نظيره الأردني (3-0) في اطار استعدادات المنتخبين لبطولة غرب آسيا، التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان في منتصف شهر تشرين الثاني المقبل. وجاء فوز لبنان على المنتخب الأردني في اطار المباراة الودية الأولى (من اصل ثلاث) التي جرت بين المنتخبين على ملعب نادي الشباب البترون امام جمهور لا بأس به، تقدمه رئيس اللجنة الخماسية لتسيير شؤون الكرة الطائرة ميشال أبي رميا ومقرر اللجنة وليد القاصوف وعدد كبير من الأعضاء المستقيلين في اتحاد الكرة الطائرة.ونجحت سيدات منتخب الأرز في السيطرة على اجواء اللقاء، الذي يندرج في اطار اللقاءات الثلاثة الودية بين المنتخبين، استعدادا للبطولة الاقليمية، وانهين المجموعات الثلاث بنتيجة (25-13)(25-15)(25-20). وتفوقت اللاعبات اللبنانيات هجوما ودفاعا ونفذن تعليمات المدربين الوطنيين ايلي النار وجوني اللقيس مع مسؤول الاحصائيات جون ابو جودة.قاد المباراة الحكم المرشح دولي محمد ياسين وعاونته الحكم المرشحة دولية جويل القوبا وتولت الحكم المرشحة دولية ميريلا سعد مهمة التسجيل.يشار الى ان منتخبي لبنان والأردن سيخوضان مباراة ودية ثانية وثالثة.وقبيل الاستحقاق الاقليمي ستغادر البعثة اللبنانية الى العاصمة الأردنية عمان وهي تضم:المهندس علي خليفة(رئيساً)،الدكتور ايلي موسى(ادارياً)،جوني اللقيس وايلي النار(مدربين)،جون ابو جودة(احصائياً)،جويل القوبا وميريلا سعد(حكمين)، ميرا عدرا(قائدة المنتخب)،سارة عكاري،آيا ماريا مطر،ليا شبيب،ميرنا شيخو،ياسمين تامر،ريم العلي، اندريا ابي صعب، مارييللا جريدي، ايما صفا، كارين مكرزل وسيلين بشعلاني(لاعبات).