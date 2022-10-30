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رياضة

أرسنال يستعيد نغمة الانتصار بخماسية في شباك نوتنغهام

Lebanon 24
30-10-2022 | 17:00
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استعاد أرسنال نغمة الانتصارات والصدارة بفوزه الكاسح على ضيفه نوتنغهام فورست متذيل الترتيب 5-صفر، يوم الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وخاض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء الأول له في الدوري الممتاز مع نوتنغهام منذ 16 حزيران 1999 (هبط الأخير في نهاية ذلك الموسم الى الدرجة الأولى وانتظر حتى هذا الموسم للعودة الى دوري الأضواء)، على خلفية تعادل في المرحلة الماضية مع مضيفه ساوثمهابتون الذي حرم النادي اللندني من الفوز التاسع توالياً على الصعيدين المحلي والقاري، وخسارة الخميس في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام أيندهوفن الهولندي صفر-2.
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وسمح تعادل المرحلة الماضية لمانشستر سيتي حامل اللقب في تقليص الفارق مع "المدفعجية" الى نقطتين بعد الفوز، ثم انتزع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا الصدارة موقتاً السبت بفوزه على مضيفه ليستر سيتي 1-صفر. لكن أرسنال، الحالم بلقبه الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، استعاد هذه الصدارة بفوزه العاشر هذا الموسم والذي حسمه في الشوط الثاني بعد شوط أول صعب تقدم خلاله منذ الدقيقة الخامسة برأسية البرازيلي غابريال مارتينيلي بعد عرضية من بوكايو ساكا الذي خرج بعدها مصاباً، تاركاً مكانه في الدقيقة 27 لريس نيلسون الذي لعب الدور الرئيسي في حسم النقاط الثلاث بتسجيله ثنائية في بداية الشوط الثاني.
 
وسجل نيلسون الهدف الأول في الدقيقة 49 إثر هجمة مرتدة وتمريرة من البرازيلي غابريال جيزوس، فسدد الكرة في بادئ الأمر في الحارس دين هندرسون، لكنها عادت إليه فتابعها في الشباك، ليسجل هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ عامين و107 أيام، وتحديداً منذ أن افتتح رصيده التهديفي في 15 تموز 2020 حين ساهم في قيادة النادي اللندني للفوز على ليفربول 2-1.

وسرعان ما أضاف نيلسون هدفه الثاني الشخصي له والثالث لفريقه بعد تمريرة أخرى من جيزوس (52)، قبل أن يتحول ابن الـ22 عاماً الذي لعب لموسمين مع هوفنهايم الألماني وفينورد الهولندي على سبيل الإعارة، إلى الممرر في الهدف الرابع الرائع الذي سجله الغاني توماس بارتي من خارج المنطقة (78).
 
 وأكمل النرويجي مارتن أوديغار المهرجان بهدف خامس سجله في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة حاسمة أخرى لغابريال جيزوس الذي كان من نجوم اللقاء رغم فشله في الوصول الى الشباك للمباراة السابعة توالياً محلياً وقارياً.

وبهذا الفوز الاستعراضي، رفع أرسنال رصيده الى 31 نقطة في الصدارة مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، إحداهما من المرحلة قبل الماضية ضد مانشستر سيتي بالذات.

وفي الجهة المقابلة، تجمد رصيد نوتنغهام عند 9 نقاط في المركز العشرين الأخير بعد تلقيه الهزيمة الثامنة للموسم.
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