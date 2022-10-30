منتخب لبنان للركبي ليغ يتأهل للدور ربع النهائي لبطولة العالم 2022 وبطولة العالم 2025

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حقق منتخب لبنان للركبي ليغ انجازا جديدا وضمن تأهله المباشر لبطولة العالم "فرنسا 2025" اثر فوزه القوي والمستحق على منتخب جامايكا 74 - 12 (الشوط الاول 42 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما في المرحلة الاخيرة من الدور الاول لبطولة العالم 2022، على ملعب "لي سبوت فيلاج" في مدينة لي الانكليزية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم الى لبنان وجامايكا، نيوزيلندا وايرلندا. وبهذا الفوز يكون المنتخب اللبناني "اصاب عصفورين بحجر واحد"، اذ بعد التأهل المباشر لبطولة العالم المقررة في فرنسا سنة 2025، بلغ الدور ربع النهائي من بطولة العالم 2022 لمواجهة المنتخب الاوسترالي حامل اللقب الجمعة 4 تشرين الثاني المقبل، الساعة 21:30 بتوقيت بيروت، على ملعب "جون سميث" في مدينة هدرزفيلد في انكلترا.وكان المنتخب النيوزيلندي فاز الجمعة على المنتخب الايرلندي 48 - 10.وتصدر المنتخب النيوزيلندي المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاثة انتصارات، امام المنتخب اللبناني الثاني برصيد 4 نقاط من فوزين وخسارة، وايرلندا في المركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وخسارتين، وجامايكا في المركز الرابع الاخير من دون نقاط من ثلاث خسارات.وكان المنتخب اللبناني في طريقه الى الدور ربع النهائي خسر امام نيوزيلندا 12 - 34 (الشوط الاول 8 - 12)، وفاز على ايرلندا 32 - 14 (الشوط الاول 20 - 4)، وعلى المنتخب الجامايكي 74 - 12 (الشوط الاول 42 - 0).فنيا جاءت المباراة من طرف واحد كما تظهر نتيجتها، اذ تمكن المنتخب اللبناني من فرض سيطرة مطلقة على منافسه، وفرض اسلوبه في اللعب منذ بدايتها حتى نهايتها.واعتبر المدرب مايكل الشيخا بعد المباراة أن "التأهل مهم لانه يساعد على تطور اللعبة، ولبنان رغم كل الظروف الصعبة موجود في اقوى البطولات وينافس اعرق الدول".وعن المواجهة مع المنتخب الاوسترالي قال: "سنقدم كل ما عندنا كما فعلنا في كل مبارياتنا، لدينا وقت كاف للتحضير جيدا، طبعا المواجهة امام استراليا لن تكون سهلة لكننا سنكون خصما عنيدا، نحتاج للحظ، وسنقاتل لتحقيق الفوز".مثل منتخب لبنان: جوش منصور، بلال معرباني، براد مرقس، عباس مسكي، آدم دويهي، ميتشل موسى، مايكل طنوس، حنا النشار، ايلي الزاخم، شربل تاسيبالي، جايمس رومانس، انطوني ليون، اندرو قزي، ريس روبنسن، جلال بزاز، خالد رجب، خليل رحمة، جاكسن رحمة، طوني مارون.